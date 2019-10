Nuevo round entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo

La pelea entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro parece no tener fin. Los dos líderes políticos, que fueron protagonistas de las pasadas elecciones presidenciales, llevan más de un año de constantes enfrentamientos en redes sociales que, incluso, han estado pasados de tono.

Petro no le perdona a Fajardo que no se unió a él para la segunda vuelta de las presidenciales, en las que finalmente la Colombia Humana fue derrotada por Iván Duque, el candidato del Centro Democrático.



El jefe de la Colombia Humana ha dicho en varias oportunidades que si Fajardo se hubiera unido a él, Duque no sería presidente.



Esta vez el rifirrafe se dio luego de que el exgobernador de Antioquia se refiriera a Petro durante una entrevista con Vicky Dávila en La W.

En la entrevista, Fajardo aseguró que “Petro no va a ser presidente porque el presidente voy a ser yo”



Y agregó que no responderá a las “mentiras” que pronuncia el exalcalde de Bogotá en su contra.



“Gustavo Petro me ha dicho de todo: narcotraficante, paramilitar y corrupto. Todo mentiras. No respondo porque es un terreno en que él es experto, es el mundo de la mentira, rabia y agresión”, expresó Fajardo.



Como era de esperarse, estas palabras no cayeron bien en Petro, quien desde su cuenta de Twitter responidó en duros términos a Fajardo.

Ojalá hubiéramos escuchado una sola investigación, de corrupción salida de Sergio Fajardo. Vivió en medio de la cuna de la parapolitica, y no dijo ni pío



Hoy quisiera saber cual es su relación con Konfirma SAS responsable de la corrupción del metro de Peñalosa, solo eso. https://t.co/hSuaAH4Hyq — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2019

Está claro que los dos políticos tienen serias aspiraciones para las presidenciales del 2022, pero iniciar una campaña tres años antes de los comicios puede ser perjudicial. Y más si esta se basa en constantes enfrentamientos que trascienden sus diferencias políticas.





POLÍTICA