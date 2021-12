Se ha vuelto costumbre que, en todas las encuestas hechas hasta ahora, Gustavo Petro lidere en la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidenciales de 2022. La novedad, en una nueva encuesta, es el ascenso del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien le pisa los talones.



Así, al menos, lo muestra, la que se llama La Gran Encuesta hecha por la firma Yanhaas y contratada por los medios de comunicación El País, RCN radio, Noticias RCN, La FM, NTN24, El Universal, La República, El Colombiano, El Heraldo, La Patria y Vanguardia.



Si los comicios fueran mañana, dice esta encuesta, el ganador sería el líder del Pacto Histórico, con el 25 %, seguido del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien alcanza el 13 % de la intención de voto.



Entre estos dos candidatos, sin embargo, se pone en segundo puesto el voto en blanco. En efecto, el 18 % de los participantes en la medición respondió que votaría por esta opción mientras que el 8 % dijo que todavía no sabe por quién lo hará.



De esta manera, el empresario Hernández, quien este lunes radicó ante la Registraduría 1,8 millones de firmas para avalar su candidatura, se convierte en el factor sorpresa. No solo por su singular estilo sino que cabalga en solitario en el propósito de llegar a la Casa de Nariño.



Hasta ahora, los analistas consideraban que el próximo presidente de Colombia sería, casi sin duda, uno de los integrantes de las tres coaliciones que se han construido en este camino: Pacto Histórico, izquierda; Coalición Centro Esperanza, izquierda y centro; y Equipo por Colombia, centro y derecha. O incluso de un partido fuerte como es el Centro Democrático que busca retener la Casa de Nariño en cabeza de su candidato Oscar Iván Zuluaga.



Sin embargo, Hernández se presenta en solitario como candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Según ha dicho, a él no le interesan las maquinarias porque son las causantes de los males que tiene el país. Para financiarse ha recurrido a sus propios medios pues es un hombre, como él lo ha dicho, con una gran fortuna.



El rotativo caleño dice, sin embargo, que según analistas,que el nombre de quien sucederá en el cargo al presidente Iván Duque aún no está definido. Falta bastante camino por recorrer.



Asimismo, consultado por El País de Cali, el analista político Jhon Mario González considera que “aunque la encuesta muestra una todavía distante posibilidad de que Petro pudiera ganar en primera vuelta, sí arroja un cuadro preocupante para el país y es una trayectoria de consolidación de una mayoría de voto antisistema o inconforme con el decurso del país”.



Por su parte, diario El Colombiano, de Medellín, dice que La Gran Encuesta no solo los midió a ellos, sino que se dio a la tarea de averiguar por la intención de voto de otros nueve candidatos que están dando la lucha por abrirse un espacio en el partidor presidencial.



El resultado es el siguiente: en el quinto lugar el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza), con un 8 por ciento de la intención de voto. Muy cerca suyo, coincidiendo con un 5 por ciento, aparecen Alejandro Char (Equipo por Colombia) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo).



En el análisis del rotativo paisa dice que llama la atención que Char, quien no ha participado en debates y ha evitado a los medios mientras su equipo recoge firmas para avalar su aspiración –ha hecho saber que la meta es obtener 2,5 millones–, comienza a figurar solo con el anuncio de que quiere competir en la consulta de Equipo por Colombia.



De hecho, su única declaración pública fue en la segunda reunión oficial de esta coalición, el pasado 29 de noviembre en Bogotá, cuando apareció ante las cámaras vestido de sudadera y con una gorra.



Ya en el octavo lugar aparece el candidato del Centro Democrático, Zuluaga, quien se quedó con el aval del partido del expresidente Álvaro Uribe tras imponerse en una encuesta interna. La intención de voto a su favor está en el 4 por ciento.



“A Zuluaga, hasta el momento, el factor Uribe no se le ha convertido en favorabilidad electoral, pues aparece en la mitad para abajo de la tabla general, aunque también podría leerse, al contrario. Esto último en el sentido de que, como el mismo expresidente lo admitió hace un par de meses, su figuración podría terminar pasando una factura negativa debido al desgaste que su imagen ha tenido por el proceso judicial que lo sacó del Senado" finaliza El Colombiano.



En conclusión, los números muestras que por ahora, los colombianos tienen la intención de votar por candidatos de oposición.



Faltan 166 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 29 de mayo, y la competencia en el ámbito emocional se hace cada vez más interesante.



