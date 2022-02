Este sábado se conocieron los resultados de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, que midió la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidenciales de este año.



(Lea también: Definen el orden en los tarjetones para las consultas presidenciales)



Los resultados muestran que, si las elecciones a la Presidencia se llevaran a cabo hoy, habría prácticamente un empate entre el líder de la Colombia Humana Gustavo Petro y el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quienes obtuvieron el 27 % y el 14 %, respectivamente.



(Además: ‘Si Petro me recibe en su grupo, no me vuelven a decir paramilitar’: Uribe)

Lo anterior mantiene la tendencia de crecimiento en intención de voto que han registrado ambos aspirantes en encuestas de meses pasados. En el caso de Petro, obtuvo 17 % en septiembre y desde entonces viene en aumento: 20 % en octubre, 25 % en diciembre y 27 % en enero.



Por su parte, Hernández pasó del 5 % en septiembre y octubre al 11 % en diciembre y el 14 % en enero.



(En contexto: ¿Qué desencadenó la salida de Ingrid de la Coalición de la Esperanza?)



Los dos candidatos cuentan con un porcentaje considerable en comparación al tercer lugar, en el cual aparece con el 7 %, un nuevo nombre en la baraja: la exsenadora Ingrid Betancourt, quien en días pasados se declaró candidata independiente tras renunciar a la Coalición Centro Esperanza.



Los resultados de esta encuesta, se dan a conocer luego del debate que organizaron EL TIEMPO y Semana en días pasados con diez aspirantes a la Presidencia, quienes se encontraron por primera vez cara a cara.



(Vea también: Rodolfo Hernández denuncia amenazas de muerte en su contra)

Consulte a continuación la encuesta completa.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:



Centro Nacional de Consultoría S.A.PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Revista Semana



FUENTE DE FINANCIACIÓN: Revista Semana



UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en zonas urbanas de municipios de Colombia y con intención de votar en las próximas elecciones presidenciales Como mecanismo de estratificación estadística se establecieron 6 regiones geográficas de la siguiente manera 1 ANTIOQUIA EJE CAFETERO Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. 2 BOGOTÁ Bogotá. 3 CARIBE Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia. 4 CENTRO Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima. 5 PACÍFICO Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca y 6 SURORIENTE Arauca, Caquetá, Casanare, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Santander.



DISEÑO DE MUESTREO:



El diseño de muestreo es probabilístico, en cuatro etapas y estratificado con selección de muestras aleatorias simples de unidades estadísticas en cada etapa. En la primera etapa de muestreo se realizó una selección de municipios dentro de cada región geográfica (estrato estadístico), considerando a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio y Cúcuta como municipios de inclusión forzosa en la muestra del resto de municipios en el universo en estudio se realizó la selección aleatoria de algunos de ellos en total 43 municipios En la segunda etapa se realizó una selección aleatoria de manzanas cartográficas dentro de los municipios seleccionados, a partir del marco de muestreo En la tercera etapa se seleccionaron hogares dentro de las manzanas cartográficas seleccionadas (en cada manzana se seleccionaron 4 hogares) y en la etapa final, a un adulto dentro del hogar La selección de las unidades estadísticas se operacionalizó a través del algoritmo denominado “coordinado negativo”. El marco de muestreo utilizado es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE. El marco de muestreo es el dispositivo que permite ordenar el operativo de campo y ofrecer garantía de que la implementación de dicho operativo corresponde a los lineamientos metodológicos establecidos para la investigación La unidad geográfica mínima que contiene dicho marco es la manzana cartográfica en las cabeceras de los municipios de Colombia



TAMAÑO DE MUESTRA:2.206 casos en 43 municipios de todas las regiones de Colombia



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:



Margen de error de muestreo de 2,1% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:



Intención de voto Consultas y Presidenciales



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 26 preguntas. Para mayor detalle por favor consulte el cuestionario (ver archivo adjunto).CANTIDAD DE ENCUESTADORES Y MÉTODO DE SUPERVISIÓN:



En el levantamiento de información participaron 67 encuestadores El método de supervisión fue la monitorización del 15 de los casos La recolección de información en campo se realizó con Dispositivos Móviles de Captura (lo que permitió grabar en audio cada caso y capturar la coordenada geográfica del lugar donde se realizó).PERIODO TRABAJO DE CAMPO:26 de enero a 2 de febrero de 2022TÉCNICA DE RECOLECCIÓN:



Encuesta presencial en hogares



Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2012