Hijos de Gustavo Petro promueven la vacunación tras polémico trino

Recientemente se evidenció una ‘diferencia’ de posturas entre Gustavo Petro, senador y candidato presidencial, y su hijos, quienes en diferentes momentos promovieron la vacunación contra el covid-19 y hasta ‘regañaron’ a su padre.



El primero fue Nicolás, quien en la tarde de este viernes publicó un ‘tuit’ en el que mostró que fue vacunado contra el covid-19. “Hoy me vacuné, primera dosis. La vacuna salva vidas”, fueron las palabras del hombre.

Hoy me vacuné, primera dosis.



La vacuna salva vidas. pic.twitter.com/xM94RbalJi — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) July 30, 2021

Esto ocurrió después de que el líder de Colombia Humana realizara una publicación en su cuenta de Twitter en la que, sin evidencia científica, puso en tela de juicio la efectividad de la vacunas contra la variante delta del covid-19.



“Las vacunas no sirven para el virus covid-delta, según primeras investigaciones”, escribió Petro.



Inmediatamente, la red social catalogó la publicación de ‘engañosa’ y la bloqueó.



Pero este no fue el único llamado de atención que recibió el político, pues su hija Sofía respondió el ‘tuit’ de su padre con el siguiente mensaje: “En estos momentos se tiene que ser muy preciso. Hasta donde sabemos, solo terminaremos con esto si nos vacunamos todos, cuanto antes”.



Minutos después, Sofía borró la publicación, pero luego respondió a un trino de la senadora Angélica Lozano en el que se ‘burlaba’ de Petro.



“Concuerdo en que no fue un trino suficientemente preciso, pero él ha dejado muy clara su posición a favor de las vacunas. Seguir haciendo eco a la idea de que Petro es antivacuna es igual de peligroso que la imprecisión inicial. Por unos cuantos likes y el chiste no lo vale”, escribió la hija del senador.

Concuerdo en que no fue un trino suficientemente preciso, pero él ha dejado muy clara su posición a favor de las vacunas. Seguir haciendo eco a la idea de que Petro es antivacuna es igual de peligroso que la imprecisión inicial. Por unos cuantos likes y el chiste no lo vale... https://t.co/tZFSM6pimC — Sofía Petro (@sofia_petro) July 31, 2021

A pesar de que Gustavo Petro asegura que en ningún momento incentivo a las personas a no vacunarse, su trino fue interpretado de esa manera y varios sectores lo catalogaron de "irresponsable".

