El 'top' de las rectificaciones que han hecho los políticos

Este lunes la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra se retractó y dijo que no le consta que el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro "tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político".



Pero como este caso otros políticos se han tenido que retractar para librarse de que avanzara un caso judicial en su contra.

María del Rosario Guerra y Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

Entre tanto, hay que recordar que la rectificación está garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y consiste en corregir una información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada para que sea más exacta.



“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”, se lee en el artículo 20 de la Carta Política.



Tal como lo advierte el portal ColombiaCheck, una persona afectada por una información falsa - incluso a través de una red social- puede pedir al autor de la misma que se retracte de lo dicho. Y lo puede hacer a través de una acción de tutela (directamente y sin pedir solicitud de rectificación) ante la violación del derecho al buen nombre y a la honra.



Vale aclarar que la opinión no se rectifica.

Gustavo Petro sobre Álvaro Uribe

En agosto del 2018, una juez le ordenó al senador Gustavo Petro rectificar declaraciones públicas que atentaban contra el buen nombre y el honor del entonces senador Álvaro Uribe Vélez. El senador de la oposición fue a una emisora y rectificó diciendo que "hay hechos, indicios fuertísimos, que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad".

Claudia López sobre varios políticos

En 2017, en menos de cuatro meses la entonces senadora Claudia López tuvo que rectificar cuatro veces. En una primera ocasión, la senadora se retractó de "todo contenido personalizado, directo y deshonroso" contra el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao.



López también rectificó. “Me retracto del trino que puede interpretarse como una acusación de concusión al Fiscal General (Néstor Humberto Martínez). No lo es”, dijo la entonces senadora.



Luego se retractó de un mensaje contra el representante a la Cámara Ciro Ramírez. "Me retracto contra de las afirmaciones realizadas contra el representante a la Cámara Ciro Alejandro Ramírez Cortés por cuanto afectaron sus derechos fundamentales a la honra y buen nombre",



Y el cuarto episodio fue rectificar sobre el partido Cambio Radical. "En cumplimiento de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 29 de noviembre de 2017, me retracto de lo afirmado el 16 de agosto del presente año en la emisora RCN, donde señalé que el partido Cambio Radical es un concierto para delinquir con personería jurídica", señaló en ese momento López.

Álvaro Uribe sobre Daniel Coronell

En 2018, Álvaro Uribe hizo la rectificación que le ordenó el tribunal. "Daniel Coronel no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable", advirtió el exmandatario en ese momento.

Paloma Valencia sobre la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

En 2019, en una de sus cuentas de Twitter, la senadora Paloma Valencia se retractó tras una denuncia que le puso la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.



La senadora advirtió en su retractación que los aportes realizados por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a la familia de Juan Guillermo Monsalve Pineda "fueron entregados a título de ayuda humanitaria”.

Gustavo Bolívar sobre Álvaro Uribe

El año pasado, el senador de la oposición Gustavo Bolívar se rectificó por dos de los 12 trinos que lanzó en contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, esto después que un fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se lo ordenara, en los que hablaba sobre los llamados 'falsos positivos' durante el Gobierno de Uribe.

