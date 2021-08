Continúa rifirrafe entre Petro y Peñalosa por sus gestiones como alcaldes

Los políticos Gustavo Petro - quien fue alcalde de Bogotá entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015 - y Enrique Peñalosa - quien gobernó en la capital en dos ocasiones distintas (1998-2001 y 2016-2020) - son actualmente precandidatos presidenciales para las elecciones del 2022.



Desde este lunes se ha venido llevando a cabo un rifirrafe entre estos personajes en torno a temas que normalmente son el central de las tensiones entre ambas administraciones pasadas: el metro, la movilidad y el medio ambiente.



(Lea también: Pulso entre Gustavo Petro y Enrique Peñalosa por tranvía).

Por medio de sus cuentas de Twitter comenzó este 23 de agosto un enfrentamiento luego de conocerse un fallo judicial que ordenó la suspensión de las obras en la avenida 68, donde se construirá un nuevo corredor del Transmilenio.



Mientras Petro defendía la creación de un tranvía eléctrico en este corredor, Peñalosa aseguraba que este "tiene un mayor costo de inversión".



(Le puede interesar: Petro dice que detenidos de primera línea son presos políticos).

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro fue alcalde entre 2012 y 2013.. Foto: Mauricio León. EL TIEMPO

Sin embargo, la discusión entre ambos no terminó allí y este martes 24 de agosto continuaron enviándose pullas a través de redes sociales, en las cuales mencionaron cómo fue su gestión mientras eran alcaldes.



En la mañana Petro le respondió asegurando lo siguiente:



"No hizo ni las troncales que dejamos diseñadas. Fatal su decisión de frenar el metro subterráneo, pero lo logró: siete años de receso. Le respondo: los costos de un LRT: tranvía, son más elevados en el corto plazo que un BRT: transmilenio, pero dura tres veces más tiempo".



Por su parte, el exalcalde defensor del TransMilenio le respondió, indicando que "Gustavo habla mucho pero no hace. No hizo ni tranvías, ni troncales, ni Metro".



A su vez, defendió su gestión, resaltando que "nosotros dejamos en marcha 3 troncales, contratamos el Metro y muchas vías que se están y estarán haciendo. Hicimos cientos de parques, decenas de colegios, Centros Felicidad con piscinas etc.".



(Le recomendamos leer: Crece la polémica entre los aspirantes presidenciales Petro y Robledo).

Facebook Twitter Linkedin

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. Foto: Juan Diego Cano. Archivo EL TIEMPO

Por otro lado, el líder de Colombia Humana dio sus razones por las que cree que un metro y un tranvía son más amigables con el medio ambiente.



"Es por la larga durabilidad de los proyectos férreos y eléctricos y porque no emiten gases efecto invernadero y ayudan entonces a mitigar el cambio climático, que es preferible un metro a una troncal de buses diesel y en corredores de baja demanda, un tranvía", comentó en su cuenta de Twitter.



Ante esto, Peñalosa dijo que el senador "no solo no renovó un solo bus diésel viejo y contaminante de los que tenían alrededor de un millón de kms sino que ¡les prorrogó varios años el contrato! Nosotros renovamos más de 1500 buses, la mayoría a gas, y además compramos 500 buses eléctricos para SITP".



(Siga leyendo: Así va la intención de voto para el 2022, según la encuesta Percepción País).



Tendencias EL TIEMPO