Gustavo Petro y Claudia López se atacan con ferocidad

Atrás quedaron los pocos días en los que Gustavo Petro y Claudia López posaban juntos, sonrientes, y unidos por un propósito común: ganar las elecciones para llevar a la Casa de Nariño un proyecto alternativo en contravía de Iván Duque. Tras la victoria del candidato del Centro Democrático hubo una tregua que en las últimas horas ha estallado en una guerra abierta.

En efecto, de esa imagen idílica aquí ha pasado apenas un poco más de un año. Hoy un vistazo al cruce de confrontaciones mutuas –a escasos cuatro días de las elecciones- muestra el rompimiento de la relación y de la peor manera.



Claudia López lo acusa de chantajista. Y le advierte que no le permitirá que actúe así con ella. Y para atizar más la herida, en su argumentación menciona que actuará con él como lo ha hecho con “narcos” y “parapolíticos” de los que –dice- no se dejó “asesinar, y ahora mucho menos de Gustavo Petro”.



Él le responde: “Para ella hablar de programas de justicia social es peor que si hablara con narcos y parapolíticos”. Y, anota, su sorpresa al contar que le cuesta creer que con estas descalificaciones en su contra “aún quede gente de Colombia Humana" que la "apoye”.

Claudia López y Gustavo Petro se unieron en 2018 para la segunda vuelta presidencial Foto: AFP

Petro, incluso, hace un presagio: “Están cavando su propia destrucción”.



¿Es posible? Muy seguramente. Con unas diferencias tan estrechas entre los tres primeros candidatos -Galán tiene el 30,5 %, seguido de López, con 24,8 %; Uribe, 24,1 %, según la encuesta publicada por este diario- el propósito de cada uno de éstos debería ser el de cuidar cada voto y aglutinar el mayor número de ciudadanos para obtener el triunfo.



Pero, midió ella el alcance de sus declaraciones. ¿Sabía el costo de salir a confrontar de manera tan severa con Petro, líder del movimiento Colombia Humana? Porque ella debe saber que entrar en este momento a un escenario de batalla puede tener efectos tan sonoros como inciertos.



Y parece que Claudia López lo sabe. Sus fuertes declaraciones fueron dadas a la revista Semana en la que anotó: "Él (Petro) es un líder político al que yo respeto, pero del que yo jamás me dejaré chantajear por cuenta de un apoyo político. Nunca he cedido al chantaje de nadie y esta campaña no iba a ser la excepción".

La palabra chantaje fue lo que más molestó a Petro. Eso quedó en evidencia en su respuesta en Twitter en la que, de paso, también la descalifica intelectualmente:



"Hay que tener una mente muy pequeña cuando se piensa que un acuerdo programático alrededor de un metro digno para la ciudad sin corrupción y una gran universidad pública es un chantaje. ¿Chantaje que el pueblo trabajador y estudiantil se beneficien?", escribió.



Esta discusión, en vísperas de la apertura de las urnas, tendrá un efecto de consecuencias imprevisibles para la campaña a la alcaldía mayor de Bogotá, en general, y para algunas personas con afecto por ambos y que hasta hoy habían buscado tender puentes.

Claudia López se reunió con Petro en el apartamento de Ángela María Robledo para buscar un acuerdo hace unos meses. También asistió María Mercedes Maldonado. Foto: Twitter: @angelamrobledo

Es el caso de Ángela María Robledo. Durante un buen tiempo la ex congresista estuvo dispuesta a tratar de que hubiera un acercamiento. Robledo creía que en la búsqueda de la alcaldía de la capital es clave que Claudia López y Gustavo Petro estuvieran juntos y, por eso, ella, lideraba a un grupo de mujeres de la Colombia Humana, que estaba insistiendo en la necesidad de retomar ese diálogo.



Su propósito no fructificó y ella optó por irse con Claudia López.



También colectividades políticas como el naciente partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, había expresado su deseo de ver una alianza entre Hollman Morris (Colombia Humana) y Claudia López. ¿Por qué?



Porque la Farc sabe que Claudia López y Gustavo Petro y su candidato (Morris) fueron entusiastas defensores del sí en el plebiscito y declarados militantes de una salida negociada al cruento conflicto armado que desangraba al país desde hacia medio siglo.

En su momento, el presidente Juan Manuel Santos contó con ellos para defender la negociación de La Habana.



Pero el tiempo pasó y volver a verlos ahora en una imagen, juntos y sonrientes, visto lo visto ahora parece un imposible político.



