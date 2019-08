Machismo, el tema nuevo agarrón de Claudia López y Gustavo Petro

Gustavo Petro y Claudia López están más alejados que nunca y no parece que vayan a dejar de pelear, por lo menos, hasta que termine la campaña para las elecciones regionales de octubre.

Esta vez los dos políticos, que fueron aliados para la segunda vuelta presidencial del 2018, protagonizaron un nuevo agarrón en Twitter por cuenta del machismo.



Petro aseguró en la mañana de este lunes que es “más feminista quien es capaz de luchar contra las condiciones de sojuzgamiento laboral y social de la mujer, como lo haría Hollman, que aceptarlas, como lo haría Claudia. El poder de la mujer es posible si tambien hay una liberación de la sociedad toda”.

He dedicado mi vida a luchar por la justicia social; te puedo hablar con creces del poder de la mujer



Mientras mantengas tu ideología de mercado y de neoliberalismo anacrónico @ClaudiaLopez no podrás sino mantener las condiciones de esclavitud del trabajo femenino https://t.co/Nuhry6Ri8C — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 12, 2019

Este comentario no le gustó para nada a la candidata para la alcaldía de Bogotá, quien cuestionó que el jefe de la Colombia Humana apoye a “un hombre que además de una denuncia de su ex esposa por maltrato tiene otras 2 denuncias por acoso sexual a mujeres”.



López le dijo a Petro que su “machismo, politiquería y egolatría desconciertan”.

Pero Petro no se quedó callado y respondió. Afirmó que ha dedicado su vida a luchar por la justicia y por eso puede hablar “con creces del poder de la mujer”.



“Mientras mantengas tu ideología de mercado y de neoliberalismo anacrónico @ClaudiaLopez no podrás sino mantener las condiciones de esclavitud del trabajo femenino”, trinó el senador.

Cuando voté por ti y Ángela Maria sin pedir nada a cambio, escogiendo lo que nos une y no divide, te parecía demócrata.

Te parezco neoliberal por no comprometerme a revocar un contrato, dejar a Bogotá sin metro y con demandas. Todo para que tú hagas marchas políticas para tu ego. https://t.co/HR9qmLVnMp — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 12, 2019

Y López le recordó a Petro cuando se unió a él para la segunda vuelta presidencial. “Cuando voté por ti y Ángela María sin pedir nada a cambio, escogiendo lo que nos une y no divide, te parecía demócrata. Te parezco neoliberal por no comprometerme a revocar un contrato, dejar a Bogotá sin metro y con demandas. Todo para que tú hagas marchas políticas para tu ego”.



El jefe de la Colombia Humana también recordó ese momento y aseguró que López sí le hizo una exigencia.

“Cuando quisiste votar por mí y me exigiste que no impulsara una Constituyente acepté e iba a cumplir el compromiso. Era mi palabra. Cuando acordaste conmigo impulsar el metro subterráneo y la educación pública superior aceptaste, pero no tenías intención de cumplir”.

Salí a deber!



Mientes sin pudor. No hice ni una llamada. Llegué al evento que tú y Mockus acordaron a ofrecer mi voto sin ninguna condición. Las tablas o acuerdos no fueron conmigo.



Además de legitimar la violencia contra las mujeres lideras el Todos contra Claudia. Qué mérito https://t.co/igriKXL5vN — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 12, 2019

López continúo con la discusión y afirmó que le salió a deber al exalcalde de Bogotá.

“Mientes sin pudor. No hice ni una llamada. Llegué al evento que tú y Mockus acordaron a ofrecer mi voto sin ninguna condición. Las tablas o acuerdos no fueron conmigo. Además de legitimar la violencia contra las mujeres lideras el Todos contra Claudia. Qué mérito”, replicó López.



A pesar de que los dos líderes estaban en negociaciones para ir juntos por la alcaldía de Bogotá, Petro prefirió no apoyar la candidatura de López porque ella continuará el proyecto del metro elevado que deja la actual administración. Desde entonces, han protagonizado varios enfrentamientos.



EL TIEMPO