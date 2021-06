Gustavo Bolívar y Petro responden a Claudia López por la Primera línea

El pasado lunes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló a los dirigentes del movimiento político Colombia Humana de apoyar los desmanes que suceden en la ciudad, a partir de la dotación que estos brindaron a la primera línea.

“Con la dotación que les dan los dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses”, escribió López en su cuenta de Twitter.



Al señalamiento, Gustavo Bolívar, respondió: “Ahí están las facturas de lo comprado: Cascos, gafas, respiradores y medicinas. Ni un peso en efectivo a nadie. Sé que está desesperada por su pésima gestión pero no busque culpables más allá de su ineficiencia ni ponga en riesgo mi vida como lo hace el uribismo”.



Además, le preguntó en otro trino a la alcaldesa si se sentía bien haciendo ese tipo de acusaciones. El senador impulsó en mayo una Vaki, la cual recaudó casi 200 millones de pesos en donaciones para dotar a la primera línea.



El senador Petro también le respondió a Claudia López a través de su cuenta de Twitter: “Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta afirmación calumniosa. Para desinflar llantas no se necesitan dotaciones y los gestores de convivencia fueron fortalecidos en la Bogotá Humana precisamente para no utilizar el Esmad”.



Y agregó: “He solicitado el levantamiento de bloqueos y una tregua mientras pasa la ola de pandemia hace meses, pero la respuesta estatal no es más que una táctica electoral de descrédito sobre nosotros. La bancada del concejo debe analizar si es hora de pasar a la oposición en Bogotá”.



