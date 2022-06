El presidente electo, Gustavo Petro, se reunió este miércoles con el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático. La cita, propuesta por Petro pocos días después de su elección, se prolongó por más de dos horas.



El encuentro generó amplias expectativas dadas la diferencias políticas entre ambos, pues Petro fue un duro crítico de la gestión de Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010, sobre todo en lo relacionado con el manejo del conflicto armado, y en el Senado, donde fueron colegas, protagonizaron también fuertes encontronazos.



Al final de la reunión el presidente electo salió sin dar declaraciones a los periodistas, pero el expresidente sí organizó una rueda de prensa. Uribe manifestó: "fue una interlocución que nos tiene agradecidos porque lo escuchamos y nos escuchó. Fue muy constructiva".



Petro, horas después, escribió en su cuenta de Twitter: "Ojalá el país pueda ver el escenario del diálogo de las diferencias. La conversación con el expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa. Encontramos las diferencias y los puntos comunes. Siempre habrá un dialogo gobierno-oposición".



A continuación, los detalles que reveló el expresidente Uribe sobre los temas abordados en su encuentro con el presidente electo Gustavo Petro.



Pobreza

"Nosotros expresamos que compartimos todo el esfuerzo que se haga para que el país acelere la superación de pobreza. Pero eso no puede ser a costa de marchitar el sector privado. Esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza (...) Tuvimos la oportunidad de decirle al Presidente que es tan grave para el país no acelerar la superación de la pobreza como afectar al sector privado, que es finalmente la fuente de recursos para superar la pobreza".

Tributación

"Reiteramos lo que pensamos en el partido (el Centro Democrático): que la tributación tiene que ser amable, que el contribuyente pague con gusto y sin miedo, que no lo pongan con unos impuestos excesivos a buscar maniobras evasivas. La actual tributación del gobierno Duque ha mostrado sus bondades y ha ayudado al crecimiento de la economía".



"Expresamos nuestra preocupación por el impuesto al patrimonio. Aquí hay unos patrimonios que por bien que se explote, dan unas rentabilidades de menos del 1 %, imponerles lo que han dicho algunos asesores del presidente Petro, del 4,8 %, los arruina, los confisca".

Seguridad

"El presidente tiene un sentido integral de seguridad. Nosotros creemos que Colombia tiene que aumentar sustancialmente la financiación de la economía popular, y con el Presidente Petro hay acuerdo en esa materia como parte de la solución integral de violencia e inseguridad. Pero expresamos nuestra preocupación por el microtráfico, que tanto daño hace a la sociedad colombiana".



Facebook Twitter Linkedin

Petro y Uribe se reúnen en un edificio del norte de Bogotá. Foto: Cortesía

Paz

"Él (Petro) habla de paz total e integral. Nosotros nunca nos opusimos a la paz. No hablamos de diálogos (con el Eln), pero él habló de paz total e integral (...) El Presidente insistió en la paz total. A la paz nadie se opone. Yo le hablé de la protección de las Fuerzas Armadas, de sus integrantes, y de un sistema diferente".



"Yo insistí en nuestra tesis de reformar la JEP para darle un tratamiento realmentete diferente a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Porque una cosa es que un exguerrillero reconozca un delito y otra que pongan a un militar a autoincriminarse para salvar su libertad, reconociendo un delito que era lo contrario. Se lo dejamos (a Petro) como inquietud, pero este partido tiene que seguir abogando de favor de los militares y policías".



"También le hablé (a Petro) de unos problemas de orden público que necesitan la fuerza de la autoridad. No para reprimir la protesta sino para evitar la violencia".



Reforma agraria

"El Presidente nos trató el tema de tierras y su idea de una reforma agraria, una al estilo de Corea del Sur. En este tema lo oímos ampliamente y le dijimos que aquí necesita un balance entre una adquisición de tierras para comunidades campesinas y la protección a los sectores productivos del campo. Sería muy grave para el país ahuyentar los sectores productivos del campo".



"El presidente Petro hizo un comentario favorable al avalúo multipropósito que está adelantando el gobierno del presidente Duque".

Salud y pensión

"En el tema de la salud, nosotros le expusimos la tesis de que el sistema colombiano tiene solidaridad, tiene aseguradores que no son intermediarios y tiene prestadores".



"En el tema pensional, por ejemplo, a nosotros nos parece bien que el Presidente Petro avance en la pensión para los adultos mayores pobres, que tengan un ingreso digno. Todo lo que se haga para resolver temas de pobreza lo apoyamos, pero le dijimos que con el buen cuidado, que no se marchite al sector productivo".



"Le expresamos nuestra preocupación por lo que puede ser la terminación de los fondos de pensiones. Porque si van a obligar a que todas las cotizaciones hasta 4 salarios mínimos se vayan para Colpensiones, eso representa el 80 % o 90 % y acaban los fondos, y los fondos de pensiones son un ahorro del trabajador y del país. Un país que en época de crisis tenga 80.000 millones de dólares en los fondos de pensiones, dinero bien manejado, es un país que tiene un gran seguro".

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Uribe con el presidente electo Gustavo Petro y los otros invitados Foto: Prensa Gustavo Petro

Ambiente y energía

"Él (Petro) tiene unas preocupaciones sobre la institucionalidad de Ecopetrol. Pedí que estas inquietudes sean transmitidas al presidente Iván Duque".



"Hablamos sobre el tema de la transición. Yo creo que aquí su gobierno recibe una buena herencia porque el país ha avanzado en combustibles alternativos, renovables, y ha recuperado las posibilidades de que no se le agoten el petróleo y el gas".



"Digamos que en unos años no se va a utilizar el petróleo como combustible por el tema ambiental, pero hay muchos usos, como en construcciones. Escuchamos al Presidente con respeto y le transmitimos con respeto".



Crear ministerios

"De manera atrevida le dije (a Petro) que yo voté por los dos ministerios que creó Iván Duque (Deporte y Ciencia, Tecnología e Innovación) por lealtad pero con desafecto porque nuestro partido (el Centro Democrático) tiene que aferrarse a la austeridad. Yo creo que el deporte y la ciencia no habrían necesitado ministerios sino presupuesto y políticas".

Perdón social

"Le dije (a Petro): 'Exclúyame a mí de eso'. A mí como expresidente no me gusta".

Canal de diálogo y oposición

"Yo le dije: Presidente, permítame un canal de diálogo con usted. Yo no lo molestaré mucho, será para hablar de estos temas de país (...) Lo que podamos aprobar lo haremos sin cálculo, lo haremos gustosos. Si hay temas en los cuales puede servir nuestro concepto para un acuerdo, bien. Y en aquello que tengamos que discrepar cuente con una oposición razonable".



"El Centro Democrático apoyará sin cálculo muchos temas. Temas de ancianos, de solución de temas de pobreza sin afectar al sector privado. En muchos temas se buscará presentar alternativas y en aquellos temas, como fuerza de oposición, de mi parte y respetando al partido, tiene que haber respeto y argumentos para alimentar la apertura permanente de un canal de diálogo".

Venezuela

"Para nosotroa ahí hay dos preocupaciones: la presencia del terrorismo en Venezuela y la falta de respeto en Venezuela por los valores democráticos. Pero es clarísimo la intención con Venezuela (de retomar relaciones)".



"Sabemos que el Presidente Petro va a normalizar las relaciones con Venezuela. Yo anticipo que esa es una realidad".



Vea aquí la rueda completa del expresidente Uribe.