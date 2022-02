Ingrid Betancourt pierde fuerza en la encuesta realizada por la compañía YanHass S.A. para los medios RCN Radio, RCN Televisión y el diario La República. La dirigente del partido Verde Oxígeno no figura en los lugares de privilegio como sí lo muestra la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, CNC, en la que alcanzó un tercer puesto, detrás de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. ¿Por qué este resultado? Se trata de dos trabajos distintos y con metodologías diferentes y que al fin y al cabo muestran una fotografía de un momento específico.



(Lea también: 'Hay que poner a trabajar la gente, la gente no trabaja': Rodolfo Hernández).

La nueva encuesta muestra un hecho muy llamativo. Detrás de Petro, quien sigue con la camiseta de líder en la intención de voto con un 27 %, está las opciones de Voto en Blanco, que obtuvo un 19 %. Por su parte, la opción No Sabe/No Responde se ubicó en cuarto lugar con un 8 %.



Al sumar ambas opciones dan un 27 %, lo que en la práctica significa que hay un segmento muy importante de indecisos para elegir el sucesor de Iván Duque.



Tras Petro y el voto en blanco, los colombianos consultados se decantaron en su intención de voto por Hernández. En esta encuesta, sin embargo, con él ocurre un hecho opuesto a la medición del CNC. En esa creció dos puntos y aquí cayó uno. Obtuvo un 12 %, mientras que, con la misma firma, en el mes de diciembre, marcó 13 %.



(Le puede interesar: Equipo por Colombia acuerda no hablar del caso de Álex Char)



En su orden según la encuesta realizada por YanHass seguirían: Sergio Fajardo con 7 %, Alejandro Char con 5 %, Oscar Iván Zuluaga con 4 %, Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez y Francia Márquez con 3%, Ingrid Betancourt y Enrique Peñalosa con 2 %, Carlos Amaya, Camilo Romero, Alejandro Gaviria, Aydeé Lizarazo, Jorge Robledo, Luis Pérez y David Barguil con un 1 %; mientras que los candidatos Airelis Guairiyú con 0,4 %, Jhon Milton Rodríguez con 0,1 %, Juan Fernando Cristo con 0,1 % y Alfredo Saade también con 0,1% cierran el listado de intención de voto.



La fotografía del CNC mostró un hecho inédito: Ingrid Betancourt, candidata del partido Verde Oxígeno, se asomó en el grupo de los punteros.



En ésta ella es tercera en intención de voto, después de Petro (Pacto Histórico) y Hernández. Esta fue hecha tras el debate organizado por esa revista y EL TIEMPO Casa Editorial. En la nueva encuesta Ingrid, sin embargo, cae a solo dos puntos.



En la encuesta del CNC, también hay una diferencia en el voto en blanco. Un 11 por ciento de colombianos manifestaron que lo harán por esta opción. Aunque la cifra supera a la gran mayoría de candidatos, con excepción de Petro y Hernández, muestra un descenso sostenido a medida que los electores han ido conociendo a quienes aspiran a gobernar.



De ahí, entre otros elementos, la trascendencia de los debates. La misma encuesta en septiembre mostraba una intención de votar en blanco del 23 por ciento que se mantuvo en octubre y empezó a caer en diciembre hasta 17. Ahora está en 11 por ciento.



(Además: Alejandro Gaviria habla de la campaña y de la Coalición de la Esperanza)



Igual pasa con la opción de ‘ninguno’. En septiembre, cuando los encuestadores les mostraron la larga lista de aspirantes –que en algún momento llegó a medio centenar–, los ciudadanos en un 23 por ciento dijeron que ninguno. Ese ítem bajó un punto en octubre, 22 por ciento, y tuvo una caída libre en diciembre hasta el 7 por ciento. Hoy está en un 6 por ciento.



Los ciudadanos, dice la encuesta del CNE, fueron consultados entre el 26 de enero y el 2 febrero. En total fueron entrevistadas, de manera presencial en sus hogares, 2.206 personas, en 43 municipios de todas las regiones de Colombia.



Mientras que el trabajo de campo de la encuesta de Yanhass fue hecha entre el 25 y el 31 de enero y con una muestra de 1.225 encuestas distribuidas en 60 municipios del país.

Petro es el líder solitario en intención de voto. Gana con su discurso programático y sus golpes de opinión FACEBOOK

TWITTER

Al analizar las dos encuestas, Jairo Libreros, experto en política y comunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, concluye tres tendencias.



(Le recomendamos: Lafaurie responde señalamiento sobre presiones a cambio de votos para Cabal)



"Primero, dice él, Petro es el líder solitario en intención de voto. Gana con su discurso programático y sus golpes de opinión, y no se desgasta con las críticas del resto de candidatos. La pregunta es, ¿adquirió “teflón”? Crece pocos puntos porcentuales pero no ha llegado a su techo".



"Segundo, Rodolfo Hernández como segundo en las preferencias de está quedando con el voto de centro, especialmente con el voto joven del centro del espectro político. Su discurso anticorrupción y en contra de la clase política le entrega dividendos electorales como candidato antisistema".



"Y tercero, no despegan los candidatos de las coaliciones del centro -Esperanza y Equipo por Colombia-, están enredados en discusiones internas, indecisiones y descalificaciones a Petro y Hernández, estrategia de confrontación que no solo es inofensiva, sino que le suma a los dos punteros en las encuestas".



(Puede leer: 'A Colombia le preocupa la seguridad de sus ciudadanos': canciller)



Mientras que el también analista de medios y experto en ciencias políticas, Andrés Segura cree sobre el fenómeno de Betancourt que "Ingrid tuvo un salto interesante en uno de los diferentes escenarios que planteó la encuesta CNC. A pesar de que el titular que se dio fue el salto de ella, creo que merece mayor análisis, porque solo fue un escenario. Además la medición se hizo, en las dos encuestas en el momento donde todos los reflectores estaban sobre ella. Solo en una próxima medición se sabrá si solo fue recordación, o en realidad, su polémica le trajo réditos".



La sorpresa en las encuestas sigue siendo Hernández quien ha decidido avanzar en solitario y es el único que, por ahora, le compite a Petro.



"Rodolfo tiene el potencial de generar una ola grande, pero una ola. Le falta consolidar ese voto. Por esa razón, el timing en su campaña será clave. Es vulnerable dado que después de marzo, habrán gallos que crecerán y le podrán quitar terreno", analiza Segura.



¿Y en medio de esta carrera cómo avanza el candidato del Centro Democrático, precisamente el partido que hoy gobierna el país?



"Oscar Iván Zuluaga se mantiene arriba en la comparación general, pero está muy lejos, y sin consulta, pierde la opción de tener un turbo. Para sentirse en la jugada debe alcanzar los niveles de Rodolfo", concluye Segura.

POLÍTICA@PoliticaET