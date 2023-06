Conformar un bloque contra las reformas sociales del presidente Gustavo Petro compuesto por 62 de 106 senadores y 109 de 186 representantes a la Cámara es la nueva apuesta del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



"Formemos una nueva coalición en el Congreso a partir de este 20 de julio que nos garantice que no se tramitarán las reformas laboral, ni pensional ni de la salud". Fue el llamado que hizo este jueves desde Barranquilla el jefe natural de Cambio Radical, quien en los últimos meses se ha convertido en la principal voz de la oposición, a los partidos Liberal, Conservador y 'la U', otrora aliados del Ejecutivo.

Pero no fue solo un comentario suelto del exvicepresidente. Junto a Fuad Char, también líder de la colectividad que inició el Gobierno siendo independiente pero decidió irse a la oposición el 10 de marzo, aseguró que ya hay acercamientos para formar ese bloque opositor.



"Recibí una llamada muy grata ayer de César Gaviria -director del Partido Liberal- proponiéndome que avancemos en ese sentido", aseveró.

2/3 Si el @CeDemocratico sigue en la oposición, como es seguro; los @soyconservador, que nunca han debido haber hecho parte de la coalición de gobierno, y el @partidodelaucol hacen lo propio, el 20 de julio se podría concretar una nueva alianza política. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) June 30, 2023

Sería un hecho insólito en la historia reciente del país que se conforme una gran coalición contra el Gobierno Nacional y por primera vez las mayorías en el Congreso estarían en contra del Presidente de la República.



Si esta coalición llegara a conformarse, el gobierno Petro no tendría cómo aprobar ninguna de sus reformas y toda ley que tramite será modificada según como considere esta nueva coalición, pues el Ejecutivo se quedaría solo con el Pacto Histórico (20 senadores y 29 representantes), Comunes (tiene de 5 a congresistas en cámaras) y la Alianza Verde, que si bien tiene 13 senadores y 15 representantes, nunca vota en bloque y hay muchos opositores a las reformas dentro de la colectividad.



"Si el Centro Democrático sigue en la oposición, como es seguro; los conservadores, que nunca han debido haber hecho parte de la coalición de gobierno, y el partido de 'la U' hacen lo propio, el 20 de julio se podría concretar una nueva alianza política. De materializarse, el país tendría la tranquilidad de que en los próximos 3 años evitaremos la catástrofe. Abrigamos la esperanza de que se pueda realizar", dijo el excandidato presidencial.



Desde @PCambioRadical @German_Vargas hace un llamado público a conformar nueva coalición, en @partidodelaucol llevaremos a la bancada y a nuestras bases la propuesta. Una coalición en la que nos escuchemos todos, pensada en los ciudadanos es en lo que debemos trabajar.



La… https://t.co/e3P6KxBLQ9 — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) June 30, 2023

Pero, ¿es posible que los 46 liberales, 42 liberales y 25 congresistas de 'la U' lleguen a esa coalición?



En menos de cuatro meses el gobierno Petro pasó de tener una poderosa aplanadora en el Congreso que le aprobó todo lo que quiso. El semestre pasado fue una luna de miel entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se aprobó, por ejemplo, la reforma tributaria más alta de la historia del país.



Sin embargo, llegaron las reformas sociales -laboral, pensional y de la salud- y ante la imposibilidad de llegar a consensos el mismo Presidente le dio fin a su coalición. "La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada", dijo en Twitter la noche del 25 de abril.

Germán Varas Lleras y Fuad Char. Foto: Cambio Radical

Posterirmente, los conservadores y 'la U' se declararon independientes y si bien los liberales siguen siendo de gobierno, la directriz del partido es no votar las reformas.



Fuentes cercanas a Gaviria le dijeron a EL TIEMPO que el expresidente está analizando cómo sería la conformación de una nueva coalición. Para el jefe del liberalismo, no solo debe realizarse una alianza para las elecciones regionales del 29 de octubre. También considera que esta debe tener incidencia más allá para ofrecerles soluciones a los colombianos.



Dilian Francisca Toro, directora de 'la U', por su parte, no cerró la puerta a la propuesta de Vargas Lleras y dijo que llevarán la propuesta a las bases de su colectividad.



"Una coalición en la que nos escuchemos todos, pensada en los ciudadanos es en lo que debemos trabajar. La independencia para aprobar lo que es necesario y para negar lo que perjudique al ciudadano, es el mejor camino para defender el interés nacional", comentó la exgobernadora del Valle del Cauca.

César Gaviria y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Los conservadores han dicho en que votarán los proyectos según los intereses de sus electores y, por ahora, han sido duros críticos de las reformas sociales del gobierno Petro y solo han votado positivos artículos que consideran viables. De hecho, desde el partido aseguran que si el Gobierno insiste en sus reformas como están planteadas, las votarán de manera negativa.

El Gobierno no se queda quieto

Mientras los opositores al Gobierno buscan quedarse con los votos de los liberales, conservadores y 'la U', el Ejecutivo se está moviendo para recuperarlos.



Precisamente este fue uno de los motivos por los cuales se decidió no debatir las reformas sociales en las sesiones extraordinarias y estas solo fueron para aprobar dos proyectos que no tenían mayores problemas: adición presupuestal y el que establece el número de los diputados de las asambleas departamentales.



El Gobierno recibió un duro golpe el último día de la legislatura: se hundió la reforma laboral por falta de trámite porque durante semanas se dio una operación tortuga que impidió su trámite. Y pese a una jugadita que permitió la aprobación de la ponencia positiva, no había ambiente para continuar el trámite del proyecto.

Alexander López, presidente del Congreso Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Además, la reforma de la salud que comenzó a ser discutida en la plenaria de la Cámara en su segundo de cuatro debates no superó los impedimentos.



Por esta razón se decidió buscar nuevos consensos con los partidos que hacían parte de la coalición para que las reformas avancen el siguiente semestre.



"Tenemos todas las condiciones para entrar el 20 de julio con una gran mayoría, con consensos, que van a permitir que estas reformas sociales, que las necesita el pueblo colombiano, puedan salir adelante", dijo el presidente del Congreso, Alexander López, en entrevista con EL TIEMPO.



Pero estos partidos aún no toman partido ni por un lado ni por el otro. Insisten, como lo han dicho en los últimos meses, que solo votarán lo que crean conveniente para el país. Y en un año electoral, las colectividades se cuidan para que una decisión tomada en Bogotá no afecte los resultados de las regionales. Las cartas, entonces, están sobre la mesa y en 20 días que se inicie la segunda legislatura comenzarán a alinearse las fuerzas políticas.



Sobre la propuesta de Vargas Lleras, el ministro del Interior, Luis Fenando Velasco, cuya relación con los partidos no ha sido armoniosa, especialmente con el liberalismo, desde donde lo acusan de hacer una "toma hostil" de la colectividad, aseguró en entrevista con Caracol Radio que "uno tiene que evitar que de pronto (Vargas Lleras) le pegue un coscorrón, pero el pueblo ya no se deja pegar coscorrones".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA