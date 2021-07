Petro amplifica críticas contra Alejandro Gaviria

Es una paradoja. Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, ha dicho en público y en privado que no tiene ningún interés en presentar su nombre ni siquiera a una hipotética candidatura presidencial de cara a las elecciones del 2022. Sin embargo, alrededor de su figura gravitan cábalas de cómo le iría, quien lo acompañaría y, por su puesto, cuestionamientos de otros aspirantes.

Es el caso del senador Gustavo Petro, Pacto Histórico, quien en las últimas horas sorprendió al retuitear varias afirmaciones polémicas en contra de Gaviria.



Así, por ejemplo, uno de los comentarios recuerda que Alejandro Gaviria “no fue un funcionario cualquiera en el gobierno de Álvaro Uribe, tuvo un rol estratégico como subdirector de Planeación Nacional en el diseño y puesta en marcha del plan de desarrollo que marcó el inicio de una era oscura en Colombia”.



En otro dice que detrás de una posible candidatura de Gaviria están las congresistas Angélica Lozano y Juanita Goebertus por lo que esto “revela la traición” de la alcaldesa Claudia López.



Para el usuario, este impulso refleja la toma de distancia de este sector de los verdes con Sergio Fajardo, Coalición de la Esperanza. “Lo abandona al ver que su candidatura se marchita, Claudia no respeta ningún acuerdo. Así es la política tradicional”.



El retuit no es un asunto marginal, en general, y menos en una campaña política, en particular. Es la ratificación de un pensamiento a través de las redes sociales.



En este caso se trata de uno de los aspirantes que marca bien en la intención de voto y que además tiene en esta red social 4,3 millones de seguidores.



Sorprende, eso sí, porque Petro hasta ahora había mantenido una muy buena relación con Gaviria. En el pasado le había ofrecido que fuera candidato a la alcaldía mayor de Bogotá y recientemente lo invitó a formar parte del Pacto Histórico.



Hasta ahora, Gaviria se mantiene firme e insiste que su único interés es la rectoría de la Universidad de los Andes.



