'Que no pretendan sembrar caos en Colombia': Duque a Petro sobre vacunación

En medio de la promulgación de la ley de internet como servicio público esencial y universal, el presidente Iván Duque habló este viernes sobre la vacunación y les llamó la atención a quienes lanzan conjeturas sin evidencia científica, como ocurrió en las últimas horas con los trinos del senador de la Colombia Humana Gustavo Petro, a quien el Gobierno desmintió.



"Vacunarse es un deber de todos. Aquí la vacunación va a llegar y seguirá llegando gratuita para que todos se protejan. Y que le quede claro a esas voces que hay por ahí que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacune, que disque la vacuna no sirve: que no pretendan sembrar más el caos en Colombia", aseveró el mandatario.



Seguidamente, Duque señaló que el país necesita más vacunación y por eso esperan llegar pronto a la meta de los 35 millones de vacunados para este año.



Minutos atrás, el ministro de Salud, Fernando Ruiz le había respondido al parlamentario de la oposición y aseguró que "todas las vacunas bajan la hospitalización y previenen la muerte", incluso para el linaje Delta.



Tras las declaraciones del senador ⁦@petrogustavo⁩ sobre las vacunas de covid- 19, el presidente ⁦@IvanDuque⁩ hizo un llamado a “no sembrar caos” ⬇️ pic.twitter.com/8W7V3hnkUx — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) July 30, 2021

"No hay demostrada mayor carga viral en Delta, ni cuadro clínico más severo, Si tiene mayor transmisibilidad. TODAS las vacunas bajan la hospitalización y previenen la muerte, para TODOS los linajes, INCLUIDO Delta. Información sobre Delta de

@MinSaludCol", trinó.



Seguidamente señaló que "la mayor carga viral y severidad se sigue estudiando. Pero es claro que vacunas mantienen alta efectividad contra formas graves del covid-19".

Aunque la variante Delta representa una mayor capacidad de contagio, #LasVacunasSíProtegen y han demostrado su alta eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Por eso, vacunémonos y mantengamos las medidas de prevención que ya conocemos. #SigamosCuidándonos😷 pic.twitter.com/hYfyarp2Od — MinSaludCol (@MinSaludCol) July 30, 2021

Desde la oposición otros congresistas, como la representante María José Pizarro, han publicado en las últimas horas mensajes de apoyo a la vacunación para enfrentar la pandemia.



