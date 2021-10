Líder religioso Alfredo Saade retira el apoyo de los cristianos a Petro

“Sin los cristianos, Petro no es presidente”, afirmó Alfredo Saade, quien se desmarcó del candidato a la presidencia Gustavo Petro porque dijo que el Pacto Histórico no confirmó su entrada a la coalición.



Por medio de su cuenta de Twitter le agradeció al líder de Colombia Humana pero indicó que el movimiento cristiano que lidera, llamado Levante, decidió "no seguir insistiendo en entrar al Pacto Histórico y participar en la consulta a la presidencia".



Lo que se conoce es que su relación con el político de oposición está prácticamente rota, pues no ha sido posible comunicarse con él, a pesar de haberle insistido en reiteradas ocasiones.



Adicional a esto, el hombre, que buscaba ser la fórmula vicepresidencial de Petro, comenta que después de más de un mes de haber solicitado la entrada del movimiento religioso al Pacto Histórico, no obtuvieron respuesta.



Hacia el medio día expondré las razones que nos llevaron a no seguir insistiendo en entrar al pacto histórico y participar en la consulta a la presidencia.

De @petrogustavo solo agradecimiento gran tipo.

¿Quién es Saade y por qué anunció su apoyo a Petro?

A mediados de septiembre Saade, quien asegura liderar a unas 400 iglesias evangélicas en Barranquilla, la Costa y otros departamentos del país, fue noticia al anunciar su respaldo a la candidatura de Petro.



El hombre, que aclaró que no es pastor sino que hace parte del Centro Cristiano del barrio Los Pinos, en Barranquilla, comentó en su momento que sigue al líder de oposición desde el 2018 y que no duda en salir a defenderlo al enfatizar que “hay que quitarle a Petro el diablo que le montaron en los hombros”.



El uribismo le montó a @petrogustavo un diablo en los hombros y luego de nuestro apoyo cristiano al #PactoHistorico han salido en avalancha a prohibir que el resto de Cristianos se unan.

Han causado el efecto contrario porque mi agenda se multiplicó para recorrer el país. pic.twitter.com/Or6YE3I6g0 — ALFREDO SAADE (@ALFREDOSAADEV) September 14, 2021

A su vez, dijo que apoyaba a Petro debido a que la propuesta del Pacto Histórico les quita la venda a los colombianos. También, lo reconocía como el primer dirigente político del país en tratar la política pública de asuntos religiosos debido a que, según dice, cuando el líder de la Colombia Humana fue alcalde de Bogotá reunió a 200 líderes religiosos, de diferentes iglesias, para tratar este tema.



Antes de anunciar el retiro de su apoyo, Saade dijo que iba a recorrer varios municipios de la Costa e interior del país, donde tenía cita con unos 160 pastores para hablar sobre el proyecto político del Pacto Histórico y la campaña presidencial de Gustavo Petro.



El líder religioso, que explica que su trabajo dentro de estas iglesias es el de un líder político cuya misión es que los cristianos no se dejen engañar por los políticos y buscadores de votos, indicó en 'La W' que su apoyo a Petro se daba debido a que “estamos construyendo democracia, un nuevo país”.



