A casi dos años de elección, UP se la juega con Petro a la Presidencia

La unión Patriótica (UP) anunció en la madrugada de este domingo que respaldará la precandidatura presidencial del senador de izquierda Gustavo Petro.



El anuncio se dio mediante un comunicado en el que se dieron a conocer las principales conclusiones del VII Congreso Nacional de la colectividad, en el cual se aprobó una declaración política que incluye el apoyo a Petro.

Al respecto, la UP anunció que el congreso del partido acordó “participar de la selección democrática de una única candidatura alternativa a la Presidencia de la República que surja de un abanico de aspirantes dispuestos a acordar un programa y un gobierno de coalición”.



“En esta perspectiva abierta a una gran convergencia social y política, el VII Congreso decide respaldar la precandidatura de Gustavo Petro Urrego a la Presidencia de la República en el marco de la alianza político-electoral de carácter programático existente con la Colombia Humana”, reza la comunicación.

Por un Pacto Histórico en defensa de la Vida, la Paz y la Democracia.



Declaración del VII Congreso Nacional de la @UP_Colombia. pic.twitter.com/6tMxVlQUhQ — Aída Avella E (@AidaAvellaE) August 30, 2020

La alianza de la que habla la UP sería la misma que hubo para las elecciones regionales del 2019 y que se dio, entre otras razones, debido a que el movimiento de Petro no tiene personería jurídica para avalar candidatos, razón por la cual sus aspirantes se inscribieron con el reconocimiento de la Unión Patriótica.



En el VII Congreso de la UP también se aprobó la candidatura al Senado de la actual congresista por ese movimiento Aída Avella, en 2022.

