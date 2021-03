Petro, Fajardo y Char lideran intención de voto para 2022.

Un año y dos meses antes de que se realicen las elecciones presidenciales para 2022, aún cuando los candidatos no se han decantado, se realizó el Opinómetro de Datexco Company S.A., la primera encuesta preelectoral presidencia Colombia 2022 para la W radio, con el propósito de indagar la opinión pública frente a la intención de voto de los colombianos para las próximas elecciones en 2022.



La medición fue realizada a través de línea telefónica a línea fija en hogares a 1.200 hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en todos los niveles socioeconómicos.



En la encuesta les preguntaron a los colombianos sobre distintos asuntos como su percepción sobre la situación política y económica del país, las elecciones presidenciales pasadas y futuras, los candidatos presidenciales de Colombia para el 2022, y percepción sobre personajes y preferencias políticas.



Ante la pregunta: “Si las elecciones para la presidencia de la República de Colombia fueran mañana ¿por quién votaría?”, las respuestas señalaron que la intención de voto es liderada por el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro, con el 19 %; seguido por el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con el 11 %, y en tercer lugar está el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con el 6 %.



En cuarto lugar, con el 4 % en intención de voto, se encuentran el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



Con el 3 % se encuentra el excandidato presidencial Humberto de la Calle y la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien todavía no ha oficializado si se retira o no del cargo para aspirar a la Presidencia en el 2022.



Con el 2 % están Juan Manuel Galán, Germán Vargas Lleras, Claudia López, Alejandro Gaviria y el único uribista Óscar Iván Zuluaga, quien igualmente ha dicho que hasta tanto no se le resuelvan unas investigaciones de la pasada campaña presidencial en la que participó, no hablará de aspiración presidencial.



Y, finalmente, con el 1 % se encuentran Jorge Enrique Robledo, Ángela María Robledo, Enrique Peñalosa y Dilian Francisca Toro.



Por otra parte, un 13 por ciento de los encuestados dijo que todavía no sabe por quién votar, hay un 9 por ciento que dijo que por ninguno y un 3 por ciento que no respondió.



Ficha técnica

Fecha de Recolección de Datos: Del 04 al 15 de marzo de 2021



Objetivo de investigación:



Investigar la opinión pública frente a la intención de voto de los ciudadanos para las próximas elecciones de Colombia en 2022.



Nombre del proyecto de investigación: Pre-electoral Presidencia Colombia 2022.



Persona jurídica que realizó la encuesta: Datexco Company S.A. OPINÓMETRO ®



Persona natural o jurídica que la encomendó: La W radio.



Fuente de financiación: La W radio.



Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en todos los niveles socioeconómicos, con cubrimiento de cabeceras municipales en las regiones del alcance del estudio.



Técnica de recolección: Encuesta personal a través de línea telefónica a número de teléfono en línea fija en hogares. Soportado en sistema Computer Assisted Telephone Interview “CATI”.



Universo poblacional y alcance geográfico: Conjunto de hogares con línea telefónica fija de las cabeceras municipales en los siguientes departamentos de Colombia: Bogotá, D.C., Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Agrupados en 5 regiones así: Región Bogotá, Región Caribe, Región Central, Región Oriental y Región Pacífica.



Tipo de muestra / muestreo: Muestreo probabilístico, estratificado y multietápico. Inclusión forzosa de 20 capitales de departamento y 4 grandes municipios que conforman el área metropolitana de algunas de las ciudades capitales; en total, 24 grandes municipios fueron incluidos forzosamente. También fue incluido un grupo de 6 municipios medianos y pequeños para representar el resto del territorio colombiano. En la segunda etapa es una muestra aleatoria simple de series telefónicas y seguidamente un marcado aleatorio a líneas fijas.



Procedimiento utilizado para la selección de las unidades muestrales:



Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las ciudades y regiones del alcance del estudio. Una vez contactado el hogar, se indaga por el mayor de edad que viva en el hogar más próximo a cumplir años que se encuentre en el hogar.



Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.



Tamaño y distribución de la muestra: Se realizaron un total de 1200 encuestas efectivas distribuidas de acuerdo con la “Distribución de la Muestra”.



Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativo para el total de la muestra de estimación del 2,8% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95 %



Control de Calidad: Crítica del 100 % de las encuestas realizadas y supervisión del 10% de las encuestas realizadas.



Temas de estudio y personajes por los que se indago: Percepción de la situación política y económica del país. Elecciones presidenciales pasadas y futuras. Candidatos presidenciales de Colombia para el 2022. Percepción de personajes y Preferencias Políticas.

POLÍTICA

