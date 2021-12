Gustavo Petro, aspirante a la presidencia, se sumó a la defensa de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, quien vislumbra en el horizonte el avance de un proceso de revocatoria que lo puede sacar del cargo, en un hecho inédito hasta ahora en la historia de los mandatarios locales.



“Le propongo a la ciudadanía de Medellín no apoyar a los corruptos”, dijo Petro en su cuenta de Twitter.



“Mas bien revoquemos a todos los corruptos de la historia nacional”, aseguró el dirigente del Pacto Histórico.



“El puesto que daremos a los corruptos es la cárcel”, añadió Petro en su declaración de apoyo a Quintero.



Así las cosas, en el escenario político empiezan a delinearse dos fuerzas antagónicas en este proceso de revocatoria. De un lado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien también a través de sus redes sociales dejó planteada su postura: “Violó normas de manejo de EPM y dijo que la junta y los empresarios del GEA eran corruptos”, escribió sobre Quintero.



“Jugó a que no se pagaran los seguros de Mapfre para quebrar a EPM y a los ingenieros”, aseguró el dirigente del Centro Democrático.



“Su eterna disculpa es el Uribismo, totalmente ajeno a EPM salvo cuando yo trabajé allá, hace 45 años”, añadió.



La Registraduría informó que el comité que quiere revocar el mandato del alcalde Daniel Quintero entregó 133.248 firmas válidas por lo que el proceso sigue adelante.

