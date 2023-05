La coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República parece no tener salvación. El martes, el Partido Conservador anunció que desde ahora estarán en la independencia. Un día después, la directora de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, afirmó que quieren ser independientes, pero solo se tomará una decisión definitiva el siguiente miércoles.



Y aunque oficialmente el Partido Liberal no se ha pronunciado sobre un posible cambio de postura frente al Ejecutivo, varios congresistas liberales creen que el camino más sensato es irse a la independencia.



Qué pasó entre el Gobierno y los partidos que tan solo hace seis meses aprobaron la reforma tributaria más alta de nuestra historia y actuaban como una sólida aplanadora en el Capitolio? Ya se venían presentando unas pequeñas grietas por la reforma política –que se terminó cayendo–, pero llegó la reforma de la salud y terminó de romper la otrora aplanadora que contaba con más de 200 congresistas de 292, sumando los miembros de estos partidos tradicionales con el Pacto Histórico, Alianza Verde, Comunes y otros congresistas como los de las curules de Paz, por ejemplo.



Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Pero si bien la relación no estaba en el mejor momento, podía salvarse. El presidente del Congreso, Roy Barreras; el presidente de la Cámara, David Racero, y el exministro del Interior Alfonso Prada confiaban consolidar las mayorías para la aprobación de las reformas sociales –laboral, pensional y de salud–, pero el mismo jefe de Estado le puso fin a su coalición. “La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada”, trinó en la noche del martes de 25 abril.



Este fue un contundente mensaje para los partidos, que entendieron que no debían seguir siendo de gobierno. “Se venía presentando desde que la ministra saliente de Salud, Carolina Corcho, no escribía los acuerdos a los que se llegaban en el articulado. Pero, por su puesto, con ese suceso se aceleró la decisión”, reconoció el senador Efraín Cepeda, presidente conservador, en entrevista con este diario.

Dilian Francisca Toro, junto con Roy Barreras. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

En ese mismo sentido opinó la directora de ‘la U’: “En realidad, el presidente dijo que no hay coalición. No estamos ni en coalición. Entonces la decisión gira alrededor de eso. Queremos ir a la independencia”.



En cuanto al Partido Liberal, si bien no hay voces autorizadas para hablar de su posible salida del bloque, lo cierto es que la relación entre Petro y el expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, no pasa por su mejor momento. Parece ahora bien lejano el encuentro que tuvieron el año pasado previo a la posesión en Florencia, Italia, en el cual sellaron la llegada del liberalismo a la coalición.

Petro ha cuestionado varias de sus decisiones por no apoyar la reforma de la salud e, incluso, dijo que podría llevarlos a la CIDH porque Gaviria les recordó a sus congresistas que quienes votaran la reforma de la salud de manera positiva serían sancionados según la ley de bancadas.



Desde la discusión de la reforma de la salud, los tres partidos parecían más independientes que aliados del Gobierno. Y esa será la postura que tomarán los conservadores, informó su director. “Nunca nos hemos cerrado a los procesos de concertación”, aseguró y agregó: “Las reformas, sí, pero siempre que sean constructivas. Construir sobre lo construido”.

César Gaviria (presidente del Partido Liberal) y Gustavo Petro (presidente electo). Foto: Twitter: @PartidoLiberal

Esa misma postura podría esperarse de ‘la U’ si, finalmente, decide irse a la independencia. Toro ha sido la más conciliadora y, si definitivamente siguen siendo de gobierno, también seguirían en la misma línea: no diciendo sí a todo y buscando consensos.



Los liberales son una incógnita por ahora, pero se queden o no en la coalición su postura sería igual: presentar líneas rojas y si estas no son acogidas no acompañar.

Bajo este panorama, el Gobierno solo tiene seguros los votos del Pacto, la Alianza Verde –que generalmente acompaña, pese a un par de ‘disidentes’– y de Comunes.



Estos suman 54 representantes y 38 senadores, lo que es insuficiente para que se aprueben las reformas. Por eso, el Gobierno, así no tenga coalición, necesita los votos de los partidos tradicionales para aprobar las reformas sociales. Pero no los necesita a todos. Con el apoyo de solo dos de los tradicionales es suficiente. Precisamente el jefe de Estado dijo esta semana desde España, donde adelanta una visita de Estado, que es posible que se puede recomponer la coalición en una “más pequeña”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA