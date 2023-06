En la clausura del tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional -Eln- el pasado viernes, 9 de junio, en La Habana, Cuba, el presidente Gustavo Petro en su discurso señaló puntualmente que en 2025 podría acabarse el conflicto con esta guerrilla, después de que se firmara el cese al fuego bilateral y nacional por un periodo de seis meses que podría ampliarse.



(Le puede interesar: Eln: estas son las 11 órdenes que dio el comandante de las FF.MM. por el cese del fuego)

Sin embargo, el máximo cabecilla de esa guerrilla, alias 'Antonio García' , aseguró que hasta ahora se han hecho acuerdos sobre los procedimientos que se van a manejar en la mesa de conversaciones, pero que aún no hay acuerdos sustanciales. Además recordó que el fin del conflicto es el punto cinco de la agenda y que aún no se ha abordado.



(No deje de leer: ‘No hay licencia para secuestrar’: Iván Cepeda sobre críticas al cese al fuego con Eln)



El presidente Petro lo confundió con el cuarto punto del acuerdo sobre participación de la sociedad que dice: "El desarrollo del proceso de participación abarca los tres primeros puntos del acuerdo de México y se desarrollará hasta el mes de mayo de 2025; momento en el que se establecerán los resultados de los puntos 1, 2, 3 y se firmarán los acuerdos correspondientes a los mismos", puntualizó García.



(Además lea: Uribe cuestiona cese bilateral con el Eln: es igualar el Ejército con los que delinquen)



Petro dijo en La Habana que "esta firma de estos acuerdos parciales hoy que los lleva a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa, el 25 de mayo o en mayo del 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el Eln y el Estado de Colombia".

👋Buenos días. Una importante aclaración sobre los últimos acuerdos firmados:

En las declaraciones que hice el día de la clausura del III ciclo dije con claridad que aún no habían acuerdos sustanciales. Hasta el momento los acuerdos son sobre procedimientos. 🧵👇 — Antonio García (@antonioGaCDTE) June 13, 2023

'Antonio García' explicó además que los acuerdos se harán en la mesa de diálogos y que lo único que queda en firme será lo pactado y firmado entre las dos partes: "Los acuerdos se rigen sobre los textos escritos y firmados, no sobre lo que se diga o se interprete", especificó.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que el Eln sale a objetar anuncios del Presidente. En enero, la guerrilla desmintió haber alcanzado un acuerdo del cese al fuego bilateral con el Gobierno, tal como Petro lo había manifestado días atrás, el 31 de diciembre.



"La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por lo tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, señaló el grupo subversivo en un comunicado hace cinco meses.

Reacciones

Las palabras de García no han pasado desapercibidas en el ambiente político y ya algunas personalidades alzaron su voz. Juan Camilo Restrepo, político y economista colombiano, por ejemplo, escribió que esta nueva situación genera una "confusión" en todo el proceso.



"Pablo Beltrán dice que los secuestros no quedaron prohibidos; hoy Antonio García rectifica a Petro diciéndole que está equivocado: que lo que termina en mayo del 2025 es solamente la consulta con sociedad civil, pero no el plazo para concluir acuerdos de Paz. Confusión total", dijo.

Pablo Beltran dice que los secuestros no quedaron prohibidos; hoy Antonio García rectifica a G Petro diciéndole que está equivocado: que lo que termina en mayo del 2025 es solamente la consulta con sociedad civil, pero no el plazo para concluir acuerdos de Paz. Confusión total. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) June 13, 2023

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Maria Fernanda Cabal calificó esta rectificación del Eln como "una vergüenza".