Petro sale en defensa de Fajardo

Gustavo Petro, aspirante a la Presidencia en 2022, salió en defensa de Sergio Fajardo, rival suyo en el camino electoral al afirmar que en "su opinión" no cometió "un delito". La Fiscalía tomó la decisión de acusar formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al exgobernador, por posibles irregularidades en un contrato que se firmó durante su administración departamental.

"La acusación de la Fiscalía contra Sergio Fajardo se basa en que no tuvo en cuenta el riesgo cambiario a la hora de reestructurar la deuda del departamento de Antioquia y falló, elevándola", dijo Petro.



"Puede ser una irregularidad, pero eso no constituye, en mi opinión, delito", argumentó el dirigente de la Colombia Humana.



El caso por el que Fajardo pasa a esta etapa judicial ante el alto tribunal obedece a un préstamo que avaló como Gobernador de Antioquia, en 2013, y que a juicio de la Fiscalía generó pérdidas por $320.000 millones para el departamento.



Según la Fiscalía cuando Fajardo cumplió su cargo como gobernador de Antioquia entre los años 2012 y 2015, "vulneró los principios de la contratación pública de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar el contrato de “sustitución de deuda N° SF140013 de diciembre 5 del 2013”.



Las irregularidades nombradas por la Fiscalía se dieron en la celebración de un contrato de préstamos entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A., el cual alcanzó una suma de US$ 98 millones.



Para el ente acusador, "en el contrato se pactó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional, sin embargo, realmente se vino ejecutando, sin justificación alguna, en dólares americanos, consecuentemente, se trató de un crédito público externo y no interno, que según el Decreto 2681 de 1993, requería para su celebración de concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público".



En concepto de Petro, esto es una irregularidad. Pero no un delito. Se trata de un espaldarazo político para Fajardo ya que viene de uno de sus rivales directos y con quien ha tenido públicas y, en ocasiones, agrias diferencias.



