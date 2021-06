Petro responsabiliza al Esmad de matar a joven en Bogotá

La confrontación entre Gustavo Petro, candidato presidencial de izquierda, y Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, por el estallido social que vive el país, en general; y la capital, en particular, escaló aún más en la mañana de este miércoles.

“Le pedí a la alcaldesa como contribución a construir un pacto de convivencia en Bogotá que diera la orden pública de no sacar el Esmad en las movilizaciones”, dijo Petro.



“Recibí como respuesta una calumnia”, argumentó el líder de la Colombia Humana.



“Ahora el Esmad mata a otro ciudadano en Suba”, responsabilizó Petro.



Petro se refiere así al caso de un joven fallecido en el Portal Suba, que tendría entre 20 y 23 años, según las primeras informaciones, donde en la noche de este martes se presentaron graves manifestaciones.



De acuerdo con la versión de testigos, la víctima recibió el golpe de un gas lacrimógeno.



Se informó que el joven alcanzó a ser trasladado al hospital de Suba, pero llegó sin signos vitales.



"Buscamos el diálogo con los gestores de la Alcaldía, sin embargo, los manifestantes se tornaron más violentos. En medio de esa confrontación lamentablemente fallece una persona", dijo, por su parte, el comandante de la Policía de Bogotá, general Óscar Antonio Gómez Heredia.



El oficial prometió una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del fallecimiento del joven.



La confrontación, de vieja data, entre Claudia López y Gustavo Petro tuvo un episodio crítico este martes ante la grave acusación de la alcaldesa de Bogotá al responsabilizar al dirigente de izquierda de agudizar el estallido social que vive el país. “No incendie más a Colombia y no genere más caos”, le dijo ella.



La alcaldesa incluso le hizo una petición a Petro en su cuenta de Twitter: "Recapacite, Gustavo. Su apuesta de radicalización, confrontación y caos tal vez le asegure likes, dudo que le garantice la Presidencia", le dijo.



Petro le dijo a la alcaldesa: "Estoy de acuerdo con hacer un pacto de convivencia en Bogotá. Propongo para ello dos puntos: que usted, Claudia, dé la orden pública de no sacar el Esmad en las movilizaciones. 2. Que el dinero para construir troncales de TransMilenio vaya para sedes públicas de educación superior".



La discusión entre ambos líderes siguió en la mañana de este miércoles al conocerse la muerte de otro manifestante en Bogotá.



Claudia López mantiene un pulso político con Gustavo Petro no solo por el manejo de la ciudad sino de cara a las elecciones de 2022.



Ella apoya a Sergio Fajardo, con quien el líder de la Colombia Humana disputa los primeros puestos, según todas las encuestas.



