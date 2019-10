Petro le responde a Ángela Robledo: 'La Colombia Humana se respeta'

El excandidato presidencial y actual senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, le salió al paso a la decisión de Ángela María Robledo, quien fuera su fórmula vicepresidencial en las pasadas elecciones, de apoyar a Claudia López para la alcaldía de Bogotá.



La noticia no cayó bien en las toldas de Colombia Humana, colectividad que se la ha jugado a fondo por Hollman Morris para la alcaldía de Bogotá en las elecciones de octubre próximo.

"Quiero que Claudia sea la primera alcaldesa de Bogotá, quiero que Bogotá tenga un rostro de mujer para gobernar esta ciudad compleja que tanto amamos, para que gobierne la ciudad cuidadora, la ciudad incluyente, la ciudad sostenible", aseguró Ángela Robledo.

La decisión no le cayó nada bien a Petro, quien respondió en la mañana de este viernes mediante su cuenta de Twitter, donde aseguró que la "Colombia Humana se respeta y Claudia decidió en lugar de acordar con el movimiento, sonsacarlo".

Respeto decisión de Angela Maria. Ella sacrificó su propia candidatura que nos hubiera fortalecido en todo el pais y ganado de lejos en Bogotá.



Colombia Humana se respeta y Claudia decidió en lugar de acordar con el movimiento, sonsacarlo



Colombia Humana está con Hollman. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2019

Hace algunas semanas se intentó un acercamiento entre Claudia López y Hollman Morris, pero este no se logró debido a que Morris, respaldado por Petro, tiene como uno de sus temas inamovibles el metro subterráneo, mientras que para la exsenadora "hay que construir el que quede contratado, no podemos darles más largas al tema".



El acuerdo entre Ángela María Robledo y Claudia López se dio este jueves al encontrar "coincidencias" entre ambas.



Con esta movida, Robledo se suma a lideresas de la Colombia Humana como Blanca Durán y María Mercedes Maldonado, quienes hace pocos días también hicieron público su apoyo a la candidata del partido Alianza Verde.



López por su parte agradeció el gesto de Robledo: "Gracias querida @angelamrobledo por escoger lo mucho que nos une y no lo poco que nos divide".

POLÍTICA