Gustavo Petro, candidato a la presidencia por la izquierda, se convirtió en la noche de este domingo en el protagonista del debate de la Coalición Equipo por Colombia. “Petro es el Putin colombiano”, dijo Federico Gutiérrez.

Pero, ¿por qué un candidato que no estuvo presente fue el contradictor de los demás?

Es natural porque Petro lidera todas las encuestas en intención de voto en el camino a la presidencia y, también según dijo Gutiérrez, porque “lleva muchas campañas y en todas ha perdido como lo será en esta”.



Este fue uno no de los hechos que marcó el debate de la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana, realizado en la noche de este domingo y que contó con la conducción de Andrés Mompotes, director de este diario; y Vicky Dávila, directora de la revista.



Gutiérrez se refirió a la reunión de esta semana entre Gustavo Petro y César Gaviria: "No sé si eso es cierto o no. Si es cierto sería lamentable para el país. Muchos sectores deben entender que por encima de los partidos tienen que estar el país, Colombia no se merece ese destino, se merece algo mejor".



Y añadió: "¿Cuántas candidaturas lleva Petro? Y en todo el país le ha dicho que no. Y esta vez también le volverá a decir que no."



El ex alcalde aprovechó para lanzarle puyas a la coalición Centro Esperanza: "Uno no puede hablar de unión cuando todo el día están peleando y divididos, acá hay respeto. Al otro lado se odian y están quedando como que, si no son capaces de ponerse de acuerdo ni ellos, ¿cómo van a poner de acuerdo al país?





