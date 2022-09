El presidente Gustavo Petro realizó este martes su primera intervención como jefe de Estado colombiano ante el pleno de la ONU.



Su discurso criticó los resultados de la guerra contra las drogas. Señaló que esta, así como también "la lucha contra la crisis climática", han fracasado. El cuidado del Amazonas también fue uno de los ejes de su intervención y señaló que no hay "nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva".



(Le recomendamos: Gustavo Petro en la ONU: las frases más duras que mencionó en su intervención)

La intervención ya ha generado reacciones en los sectores políticos del país. Algunos lo aplauden, otros lo critican.



El expresidente Andrés Pastrana dijo que sus palabras fueron una "vergüenza". "Petro se declara en la ONU como el gran capo defensor de la cocaína. Desecha sus efectos sobre la salud pública y desprecia los muertos que, como la Corte Suprema masacrada por su M-19 para Pablo Escobar, dejan las mafias con que hoy pacta el poder".



(Además: Las claves del mensaje de Petro en la ONU sobre la selva y la droga)



La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, por su parte dijo: "El tono poético del discurso del Presidente Petro lo usaron para meter muchas mentiras, imprecisiones y exageraciones. Dejó ver su deseo de llevar el odio de clases a las relaciones internacionales. Dejó ver su simpleza para pensar los grandes problemas globales".

Facebook Twitter Linkedin

El presidente intervino en la ONU. Foto: EFE

El ex ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, catalogó el discurso de "profundo y coherente. "Muy buen discurso del presidente @petrogustavo en la Asamblea de la ONU. Profundo, coherente, emotivo y valiente. Ojalá sea escuchado por los países ricos. Un poderoso llamado de atención".



"Lean, vean, escuchen a Gustavo Petro. Le habló al mundo en una intervención profunda, global, bella en el sentido de que lo bello es la vida. Si no hubiese apoyado a Petro hoy me sumaría con entusiasmo a su liderazgo", trinó el senador y presidente de Senado, Roy Barreras.



(Le recomendamos: Gobierno de Gustavo Petro imparte plan de austeridad por 4 billones de pesos)



El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, dijo que tras el discurso Petro "acaba de graduarse como el gran líder mundial al cantar las verdades en Naciones Unidas". Dijo que sus palabras fueron una "poética oración declamada con su consabida elocuencia. Demasiado bello el discurso como hacia muchísimos años no escuchábamos".



El senador Miguel Uribe, por su parte, mencionó que la intervención del presidente "renovó votos con sus electores pero no es efectivo y útil para Colombia". Dijo que si bien es clave recuperar selva amazónica con cooperación, es "un mal mensaje renunciar a la lucha contra la droga y equipararla al carbón y petroleo. Mucha demagogia y resentimiento".



(Le recomendamos: 'Me parece que es un discurso que divide en vez de armar': Sandra Borda)



"Celebro que Colombia alce la voz para llamar la atención al mundo sobre modelos que deben replantearse y hoy exigen esfuerzos conjuntos", opinó el también senador Humberto de la Calle.



POLÍTICA