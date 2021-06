'Soy inocente': Petro reacciona a decisión de Corte sobre video

El senador Gustavo Petro reaccionó este sábado a la decisión que tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de archivar la indagación que adelantaba en su contra por un video en el que se le ve recibiendo una millonaria suma de dinero de parte de su excolaborador Juan Carlos Montes.



"Paloma Valencia y Néstor Humberto, la jugadita no les salió bien", escribió en su cuenta de Twitter el líder de la Colombia Humana, quien agregó: "La justicia habló. Soy inocente y ustedes afectaron, con los medios, mi honra y la de mi familia de manera grave y difamatoria".



La decisión la tomó la Sala, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, al señalar que no hubo conducta delictiva alguna y que los hechos ya prescribieron, pues se trata de un video grabado en octubre de 2005.



Este fue el tweet que publicó el senador Gustavo Petro. Foto: Captura de pantalla

En un comunicado, el alto tribunal informó que la Sala de Instrucción concluyó "que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen lícito".



Cabe recordar que el video, de 14 minutos de duración, fue revelado por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en medio de un debate que se le adelantaba en el Congreso al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, en noviembre de 2018.



Esto generó un fuerte debate político y judicial y las pesquisas judiciales iniciaron casi de inmediato tanto en la Fiscalía, como en la Corte Suprema.

