Sergio Fajardo, precandidato presidencial de Compromiso Ciudadano, respondió a la oferta de Gustavo Petro de ser ministro de Educación si este último llega a ganar las elecciones de este año.

En medio del segundo segmento del debate, que trata sobre la seguridad, el candidato antioqueño prefirió usar su tiempo para responder sobre la propuesta de Petro. Señaló que es la segunda vez que le ofrecen hacer parte de ese ministerio y que su respuesta sigue siendo negativa.



"El primero fue Juan Manuel Santos y le dije: No, señor presidente, porque yo no comparto su proyecto político", dijo Fajardo.



Expresó que las personas le reconocen su lucha en la educación y la labor que ha ejercido en la docencia y que estos serían los motivos por los que algunos candidatos presidenciales lo han tenido en cuenta.



Sin embargo, Fajardo afirmó que no acepta ser ministro de Educación en la Presidencia de Gustavo Petro porque considera que no se le daría un buen ejemplo al país, además de que el candidato de Colombia Humana se ha referido despectivamente en varias ocasiones hacia él.

"No lo puedo aceptar ni lo aceptaría jamás por dos razones: una, porque nosotros, la mejor herramienta que tenemos para educar es el ejemplo y el ejemplo que usted da, no es el ejemplo que necesita Colombia y no es el ejemplo que yo como persona acepto, porque usted me ha insultado, me ha agredido y me ha maltratado", afirmó.



A su vez, confesó que los cargos públicos de Colombia necesitan personas que respeten y acepten las diferencias de pensamiento político.



"Nosotros en Colombia tenemos que dar ejemplo y tenemos que aprender a vivir respetando a los que piensan diferente a nosotros", finalizó.

La educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología son fundamentales para transformar nuestra sociedad, para luchar contra la corrupción y para generar empleo y riqueza en nuestro país.#ColombiaVota2022 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 25, 2022

