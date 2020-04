Polémica propuesta de Petro: expropiar a quienes desalojen

Una de las cuatro medidas propuestas por el Gobierno Nacional para mitigar el impacto que tiene la crisis del coronavirus para los arrendatarios es la prohibición de que puedan ser desalojados por moras en los arriendos durante esta cuarentena y en los siguientes dos meses.



Esto, debido a que miles de colombianos que trabajan en la informalidad se han quedado sin sustento diario y se están viendo 'colgados' para hacer estos pagos.

A pesar de esta situación, muchos de ellos, llamados ‘paga diarios’, estaban siendo desalojados por su incapacidad para cumplir los pagos. De este modo, algunos se estaban quedando en la calle.



Este jueves, luego de la propuesta del ministro de Vivienda, el excandidato presidencial y senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, hizo una nueva propuesta. "La sanción a quienes desalojen gente debe ser el proceso de expropiación por vía administrativa", escribió en un trino.

Sin embargo, esta idea de expropiar en plena crisis no cayó bien en algunos sectores y algunos criticaron la idea del Senador.



"Muy drástico, aunque están en un error, una multa y la obligación a dejar al inquilino en el bien por un tiempo determinado podría ser una salida. Hay gente que se desespera, y no falta el inquilino que se aprovecha; hay que analizar cada caso", aseguró un usuario en redes sociales.



Otro de sus seguidores escribió que "en algunos casos los dueños de inmuebles viven del arriendo y no tienen otro ingreso. No han dado alivio para estas personas”.



Los internautas advirtieron que esta no es la solución, pues se verían afectados los arrendadores.



"Mire, está mal desalojar gente y también está mal expropiarle la propiedad a una persona que vive de la renta de su inmueble. Usted parece creer que todos los arrendadores son millonarios, pero no es así. Es una cadena y se le debe buscar una solución adecuada", trinó otro de sus seguidores.

Por otra parte, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció este martes que el Gobierno trabaja en la expedición del decreto, que estará listo en los próximos días, con nuevas medidas para vivienda y locales comerciales arrendados por micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y que incluye propuestas para los arrendadores.

