Petro propone producir la vacuna cubana contra el covid-19 en Colombia

En algunos meses Cuba podría crear la primera vacuna de América Latina contra la covid-19. Dos de sus vacunas, Soberana 02 y Abdala, se encuentran en los ensayos clínicos de la fase 3. Es decir, el último paso antes de que la Agencia Nacional Reguladora de Cuba pueda darles el visto bueno y administrarlas en la población, así como mostrar al resto de organismos internacionales homólogos los resultados.

Frente a ello, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, señaló que "si la vacuna cubana es exitosa como anuncia la OMS, no solo es la única vacuna latinoamericana, sino que es más eficiente que la mayoría en el momento".



Sin embargo, aunque como se difundió en redes sociales falsamente, la Organización Mundial de la Salud no le ha otorgado la "categoría de excelencia" a la vacuna cubana. En entrevista con EL PAÍS, de España, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideró todo un lujo y un “privilegio” que un pequeño país como Cuba haya logrado desarrollar cinco candidatos de vacunas, y que dos se encuentren en la última etapa de ensayos clínicos, en la que se prueba su eficacia.



De este modo, el senador propuso que el presidente Iván Duque debería establecer un acuerdo de producción de vacunas cubanas en Colombia.



Hasta el momento, el Gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre el tema.



En enero de este año, el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, se postuló como facilitador entre el gobierno colombiano y cubano para iniciar diálogos que posibiliten la adquisición de vacunas para el país.



El domingo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció que espera producir dos millones de dosis por mes de la vacuna experimental anticovid cubana Abdala.



"Hemos firmado un convenio para producir en nuestros laboratorios (...) dos millones de vacunas por mes de la vacuna Abdala, por allá para el mes de agosto, septiembre, aproximadamente", dijo Maduro durante una alocución televisada.



Por otra parte, hace un mes el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que ya se tienen unos acuerdos firmados de confidencialidad con la vacuna rusa Sputnik V, pero no se podrían comprar estos inmunizantes sin conocer las fechas de envío.



“En el caso de la vacuna rusa, ya tenemos acuerdos de confidencialidad, tenemos los contratos proforma que nos ha enviado la fábrica, pero no nos han confirmado en qué momento nos enviarán la vacuna y esa información es absolutamente crítica, para poder decidir si compramos a no la adquirimos o si se hace más tarde”, indicó el funcionario el mes pasado.



