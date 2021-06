Petro pide rectificación de Claudia López por grave acusación

Este martes, a primera hora, el senador Gustavo Petro le solicitó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rectificar sus últimas declaraciones contra la Colombia Humana.

López replicó este lunes un video en el que se observa a un grupo de personas con cascos alrededor de un bus del SITP. En la grabación también se ve la presencia de un gestor de convivencia. "Están pintando, están desinflando la llanta", se le escucha decir a un hombre.



"Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses, pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos, la obstrucción y destrucción de TransMilenio y la tranquilidad ciudadana. ¡Bogotá se respeta!", dijo la mandataria.

Este fue el trino de Claudia López. Foto: Twitter @ClaudiaLopez

Después agregó: "Los gestores de convivencia y la Policía recuperaron rápidamente los buses, desbloquearon la vía y judicializaron a los responsables. Ni Bogotá ni Colombia se merecen esta forma destructiva de hacer campaña para ganar la Presidencia. ¡Respeten a la ciudadanía y sus bienes públicos!".



Luego de esto, Petro trinó: "Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta afirmación calumniosa. Para desinflar llantas no se necesitan dotaciones y los gestores de convivencia fueron fortalecidos en la Bogotá Humana precisamente para no usar el Esmad".

Gustavo Petro. Foto: EFE

"Cuando el claudismo decía que no le podíamos ganar a Uribe competía en progresismo; ahora, que saben que solo una coalición total de la derecha y él puede intentar detenernos, se traslada a la derecha. El paso de Claudia a la derecha es calculado", afirmó también.



"He solicitado el levantamiento de bloqueos y una tregua mientras pasa la ola de pandemia hace meses, pero la respuesta estatal no es más que una táctica electoral de descrédito sobre nosotros.La bancada del Concejo debe analizar si es hora de pasar a la oposición en Bogotá", concluyó.



En la cuenta de Colombia Humana, asimismo, publicaron: "Alcaldesa @ClaudiaLopez, por favor no mienta más para difamar nuestro proyecto político. Ni @petrogustavo ni @ColombiaHumana_ somos los responsables de los actos vandálicos o violentos que se den en este estallido social. Asuma su responsabilidad, deje de culparnos y gobierne".

Esta es la respuesta de Petro. Foto: Twitter Gustavo Petro

Desde hace varios días ambos han tenido fuertes discusiones en Twitter sobre la violencia que se ha visto en las calles.



El martes de la semana pasada, por ejemplo, la mandataria le dijo al senador: "Recapacite, Gustavo. Su apuesta de radicalización, confrontación y caos tal vez le asegure likes, dudo que le garantice la Presidencia". Este trino se conoció luego de que le dijo al senador Petro en RCN Radio: "No incendie más a Colombia y no genere más caos".



A esto, el senador respondió: "Mi querida alcaldesa, usted sabe que me está calumniando, porque nosotros, Colombia Humana y el Pacto Histórico, no estamos promocionando el caos y la confrontación. Solo pedimos diálogo y paz".



En esa oportunidad, el excandidato presidencial también insinuó que López estaría respondiendo con represión a los desmanes que se han registrado en Bogotá. "Quien responde con represión es otra", aseguró.

