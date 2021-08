Tras negar efectividad de vacunas, Petro exige PCR de ingreso al país

Aún con la tormenta que produjo el paso en falso del senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, por sus trinos en los que sembró dudas sobre la eficacia de las vacunas, del cual no rectificó sino que terminó endilgando la responsabilidad al supuesto silencio de los medios de comunicación colombianos, este martes el aspirante presidencial se volvió a pronunciar.

Esta vez, desde la misma red social le pidió al Gobierno que exija pruebas PCR para los viajeros que lleguen a Colombia.



La razón: "no estimular la entrada de más cepas de la variante Delta".



"De inmediato hay que exigir pruebas PCR a los viajeros que ingresan. El gobierno no puede estimular la entrada de más cepas de la variante Delta", fue el trino del senador.



Además, pidió cambiar sustancialmente la política anticovid del gobierno, pues asegura que el panorama de la pandemia tiende a empeorar porque “no hay vacunas”, pues gran parte de las dosis se concentraron en los “10 países más ricos”.



"Solo se han producido 1.700 millones de dosis en el mundo para una necesidad de 14.000 millones, y de esas 1.700 millones de dosis el 75 % se concentró en los 10 países más ricos. Por eso hay que cambiar sustancialmente la política anticovid del gobierno (...) Todo va a empeorar por culpa de que no hay vacunas. Que se concentraron en los países más ricos. Porque al mantener las patentes mercantiles, la capacidad de producción es débil. Solo unos pocos laboratorios producen las vacunas en el mundo”, indicó Petro en Twitter.



No obstante, el parlamentario publicó una foto minutos después en la que señala: "Segunda dosis. Vacúnese ya. La Delta ya llegó al país".

Gustavo Petro se aplica la segunda dosis. Foto: Gustavo Petro: @petrogustavo

El pasado viernes, Petro generó polémica tras publicar en Twitter: “Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus covid delta (sic), según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”.



El domingo, el senador reconoció en una transmisión en Facebook que se equivocó al decir que las vacunas no servían para detener el avance de la cepa delta de la covid-19.



“Esta variante del covid, que se llama delta, está hasta ahora propagándose. Me extrañó muchísimo que, publicados en los mejores periódicos del mundo, el New York Times, el Washington Post, The Guardian, no apareciera una palabra en la prensa colombiana. Dije: para eso son las redes si los medios no lo transmiten. Entonces me dediqué a hacer una serie de trinos transmitiendo la información y el resultado fue tenaz, no; porque sí equivoqué unas frases, sí es cierto, pero se agarraron de ahí de una manera pavorosa”, dijo en la transmisión.



