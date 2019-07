Ángela María Robledo dice no a Petro para ir por la alcaldía de Bogotá

Ángela María Robledo sigue siendo una de las personas de más confianza del senador y jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

Así quedó en evidencia después de que el congresista le pidió este viernes a Robledo, quien fue su fórmula para las elecciones presidenciales del 2018, ser la candidata de la Colombia Humana para la alcaldía de Bogotá.

Precisamente por lo que dices y dadas las circunstancias, te he invitado @angelamrobledo a ser la candidata a la alcaldía de Bogotá por la Colombia Humana.



¿No te parece que el moviminto no debe arrinconarse sino salir adelante?



Contigo se gana la alcaldía, revive Bogotá Humana https://t.co/xbhMFWSr5G — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2019

Pero a Robledo no le interesa, por ahora, ir por la alcaldía de Bogotá. Para ella, argumentó, es más importante recuperar su curul, que le quitó el Consejo de Estado por doble militancia.

Gracias @petrogustavo, gracias siempre por tu propuesta para que sea candidata a Alcaldia de Bogota.Un nuevo gesto de confianza que me llena de orgullo.Pero como te lo he planteado , lo mas coherente hoy es luchar por curul de la Paz.Sabes que cuentas conmigo !! — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) July 26, 2019

“Gracias @petrogustavo, gracias siempre por tu propuesta para que sea candidata a Alcaldía de Bogotá. Un nuevo gesto de confianza que me llena de orgullo.Pero como te lo he planteado, lo más coherente hoy es luchar por curul de la Paz. Sabes que cuentas conmigo”, respondió Robledo, también en Twitter, un par de horas después de recibir la invitación.

Así las cosas, Petro sigue buscando candidato para ir por la alcaldía de Bogotá, después de que decidió no apoyar a Claudia López, pues él argumenta que solo puede estar con alguien que apoye la propuesta del metro subterráneo.



