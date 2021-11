Las controversias de políticos colombianos relacionadas con sus estudios

En los últimos días la controversia por el supuesto plagio de la tesis de maestría de la actual presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, volvió a poner sobre la mesa el tema de los títulos académicos de los políticos colombianos, específicamente, quienes han estado involucrados en polémicas relacionadas con sus estudios.

Arias fue señalada en los últimos días por aparentemente haber hecho plagio en su tesis de maestría de Gobierno y Políticas Públicas, titulada 'Los OCAD y su contradicción con las teorías de elección racional'. Según la denuncia del diario ‘El Espectador', el documento tenía partes de textos académicos que no habrían sido citados correctamente.



En su defensa, Arias le dijo a EL TIEMPO que “no tengo nada que decir más allá de que es mentira lo que dicen” y aseguró que esta semana se publicará "el documento final para que puedan revisarlo".



Entre tanto, la Universidad Externado de Colombia, donde la representante realizó la maestría, en un comunicado al respecto emitido este domingo 31 de octubre, aseguró que la información del supuesto fraude llegó el pasado 7 de octubre y que iniciarán averiguaciones al respecto.



Otros sonados casos

Otro de los personajes políticos que se vio involucrado en señalamientos de este tipo fue el senador Ernesto Macías, luego de que en 2019 circularan imágenes en las que se escribía una supuestamente cita de él en la que mencionaba: “No estudié porque me dedique a la política”, por lo que muchos internautas lo criticaron.



Sin embargo, la supuesta frase del hombre no era cierta y fue sacada de una declaración que dio a ‘La W Radio’, la cual fue mal interpretada. En 2018, el entonces presidente del Senado, explicó a la emisora ya mencionada que se salió del colegio, pero que validó sus estudios con el Icfes.



“Yo salí del colegio por andar en esto de la política”, fue la expresión de Macías.



Además, tras la polémica, el político publicó sus diplomas en su cuenta de Twitter, en la que también demostró ser comunicador social de la Universidad Cooperativa de Colombia.



A quienes andan muy preocupados por mi Diploma de Bachiller les recomiendo solicitarlo al ICFES, y el de Profesional a la UCC. pic.twitter.com/AvOao8vJ5D — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) June 22, 2017

A esta lista también se suman los exalcaldes de Bogotá Enrique Peñalosa (2016-2019) y su predecesor, Gustavo Petro (2012-2015), quienes en 2017 fueron acusados de llegar al palacio de Liévano, supuestamente, con mentiras acerca de sus títulos. De hecho, fueron investigados por la Procuraduría General de la Nación.



Sin embargo, en 2018, la investigación fue archivada debido a que tener títulos académicos no es un requisito para ser dirigente mayor de la capital, por lo cual, registrar estudios o no en su hoja de vida, no interfiere con su proclamación como alcalde. El cargo solo requiere de ser ciudadano colombiano y vivir en la ciudad mínimo 3 años antes de la elección, de acuerdo con el artículo 86 de la Función Pública.



Entre tanto, ambos señalados afirmaron que no han mentido acerca de sus estudios y que lo que han escrito en sus hojas de vida es información veraz, que corresponde a la realidad.

Otro a quien se le acusó de supuestamente mentir sobre sus diplomas fue el exalcalde del municipio de Mosquera (2016), Raúl Emilio Casallas Rodríguez, quien fue señalado ese mismo año de, al parecer, falsificar el diploma que lo certificó como ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Santo Tomás, de acuerdo con la denuncia realizada por el exsenador Carlos Fernando Galán.



Frente al tema, la Universidad Santo Tomás le informó a Galán que, aunque Casallas efectivamente estudió en esa institución hasta 1999, no se graduó porque no cumplió con todos los requisitos para obtener el título, por lo que no es posible que haya obtenido el diploma en la institución.

“La Universidad Santo Tomás no otorgó el título como ingeniero mecánico al señor Raúl Emilio Casallas Rodríguez, dado que no culminó el plan de estudios de dicho programa ni cumplió con los demás requisitos exigidos para el correspondiente grado”, afirmó la institución en un oficio por aquella época.



El caso llegó a manos de la Fiscalía General de la Nación y el 16 de marzo de 2017 la entidad informó, a través del Boletín 18985, que Raúl Emilio Casallas Rodríguez fue asegurado por los delitos de “fraude procesal y falsedad en documento privado”, por lo que el “Juzgado 57 con funciones de control de garantías de Bogotá le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria”.



Sin embargo, el hombre, que se presentó voluntariamente a las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá, no aceptó los cargos ante la denuncia de la falsificación del título de pregrado que fue presentada por la Universidad Santo Tomás.

