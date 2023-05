La oposición calificó como un ataque a la separación e independencia de poderes la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre las decisiones recientes que ha tomado el Consejo de Estado, que calificó como un "golpe blando".



El mandatario se refirió a la nulidad de elección de Roy Barreras como senador por el Pacto Histórico, que dejó al Congreso de manera temporal sin presidente en propiedad. Asimismo, el Consejo de Estado tumbó la semana pasada la elección del Contralor por vicios de trámite y la Procuraduría suspendió al senador del Pacto Alex Flórez por ofensas a policías.



¿Se han dado cuenta que les están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió", aseguró el mandatario.



A propósito se han dado cuenta que le estan quitando los votos de los congresistas del Pacto Historico suspendiendolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió.



Y agregó: "Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando".



El mensaje del jefe de Estado causó rechazo de los sectores de oposición, quienes pidieron respeto los la separación de poderes.

Muy grave que el presidente diga que porque el Consejo de Estado está dandole un “golpe de Estado blando” por tomar las decisiones de acuerdo a la ley. pic.twitter.com/BEFbqE8PSr — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 29, 2023

"Yo respeto y exijo respeto por la justicia colombiana. Los fallos de las altas Cortes, de los tribunales, de los jueces, se deben respetar y, en especial, acatar. Eso no se puede seguir poniendo en duda. Ahora, la tesis del golpe blando del presidente Petro no es otra cosa que una estrategia para distraer la atención, una estrategia para deslegitimar a las instituciones y, en especial, a la justicia. El presidente olvida su discurso de posesión cuando posaba de estadista y señaló que respetaría la división de poderes y a a la oposición. Ni lo primero ni lo segundo ha hecho", aseguró el senador David Luna, de Cambio Radical.



Desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia calificó este hecho como "muy grave" y dijo que el Consejo de Estado está tomando decisiones de acuerdo a la ley.



En ese mismo sentido opinó el representante Andrés Forero, también uribista, para quien es "alarmante" el comentario del jefe de Estado.



"Nuevo ataque de Gustavo Petro a la independencia de poderes. Ante fallos que le son adversos a su grupo político afirma que el Consejo de Estado está adelantando un "golpe blando" ", comentó el representante.



