Gustavo Petro, senador y candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, es el gran beneficiario de la nueva encuesta de Invamer, publicada en las últimas horas, una herramienta estadística que hace seguimiento a temas generales, no electorales pero que a menos de un mes de que los colombianos vayan a las urnas, a él y a sus seguidores le cae como anillo al dedo.

Petro registra un aumento en su imagen favorable: pasó de 34 a 42 puntos, en comparación con los resultados de diciembre de la misma firma. Mientras que su imagen desfavorable pasó de 44 a 40 puntos.



“Aunque Petro, dice el analista político Andrés Segura, mantiene los niveles de favorabilidad que maneja desde el 2016, hay un dato indiscutible: está bajando su desfavorabilidad, lentamente, pero de forma consistente”.



El sondeo se realizó entre el 4 y el 13 de febrero de 2022. Y también midió la imagen que tienen los ciudadanos de otros personajes e instituciones en Colombia.



En líneas generales, la encuesta también puede servirle de trampolín a Petro en la coyuntura actual. ¿Por qué? Porque en líneas generales hay un desanimo general lo que en elecciones favorece a los aspirantes y movimientos de oposición y que prometen un cambio.



“El estado de ánimo del país tuvo una caída generalizada”, dice Segura. “En casi todos los temas la percepción negativa creció. Ese ambiente de pesimismo antes de las elecciones legislativas es un ingrediente que puede favorecer a las campañas que se soportan en el antiestablecimiento”, analiza el experto.



En efecto, la aprobación del presidente Iván Duque bajó dos puntos en comparación con la última encuesta al ubicarse en un 20 %, mientras que su desaprobación subió dos puntos llegando a 73 %.



“El presidente Duque quedó estancado en un rango entre el 18% y 24% de aprobación. No se ha podido recuperar de la caída que le generaron los paros de 2021. Le queda la esperanza de que las elecciones quiten el reflector sobre él y pueda recuperar su un poco su imagen”, dice Segura.



Al mirar las tendencias y las frías cifras, puede concluirse que el ánimo de los ciudadanos mantiene un estado de preocupación con sus gobernantes actuales desde los paros que sacudieron al país.



Para los analistas, este fenómeno social iba a repercutir en las elecciones. De hecho, hoy podría decirse que son un espejo en el que los colombianos evalúan a sus gobernantes y a sus instituciones.



Con esta tesis, se explica que, desde agosto de 2018, Gustavo Petro no tenía una imagen favorable superior a la desfavorable, según Invamer.



En el bloque del Pacto Histórico, la precandidata Francia Márquez llega a un 16 % de imagen favorable y un 8 % de imagen desfavorable.



En el segmento de los aspirantes a la presidencia, Invamer muestra que el precandidato de la Coalición Centro Esperanza Juan Manuel Galán registra su imagen favorable más baja desde que se realiza el sondeo: 29%. Su imagen desfavorable aumentó dos puntos en comparación con el mes de diciembre: hoy está en 22 %.



El exgobernador de Antioquia y también miembro de esta coalición Sergio Fajardo mantiene la imagen positiva más baja desde septiembre de 2006, con un 25 %. Su desfavorabilidad aumentó un punto y se ubicó en 33 %.



También de este bloque político, el exministro Alejandro Gaviria se mantiene con una imagen desfavorable del 23 % y su favorabilidad subió un punto, en 17 %.



En cuanto a los aspirantes que van en solitario en búsqueda de la Casa de Nariño, los resultados son los siguientes:



Íngrid Betancourt, candidata por el partido Verde Oxigeno, tiene la imagen positiva en un 23 % y su imagen negativa en 43 %.



El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández tiene su desaprobación más alta al llegar al 16 %, su imagen favorable llegó a 16 puntos.



Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, el partido de gobierno, tiene 15 puntos de imagen favorable y 45 en su imagen desfavorable. Unos números inquietantes en momentos en que él busca convertirse en nuevo jefe de Estado.



El expresidente Álvaro Uribe Vélez subió su aprobación en dos puntos comparado con el mes de diciembre y se ubica en el 21 %. Su imagen desfavorable se mantiene en 67%. Se trata de un negativo altísimo que contrasta con sus tiempos de gobernante cuando llegó a tener unos índices de aprobación que superaban los 85 puntos.



El dato del expresidente es crucial porque su imagen es vital para Zuluaga ya que ambos se han mostrado juntos en la campaña invitando a los ciudadanos para que los apoyen en las urnas.



En la coalición del centro derecha, Equipo por Colombia el precandidato Federico Gutiérrez registra su desfavorabilidad más alta con 22 puntos y su imagen favorable más baja con 15.



Mientras que el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char tiene la aprobación más baja que haya registrado con 12 puntos. Su imagen negativa es del 32%.



El candidato oficial del Partido Conservador y también miembro de esta coalición, David Barguil, muestra un 5% de imagen favorable y un 10% desfavorable.



Invamer indagó sobre otras figuras políticas. El expresidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, aumentó en 8 puntos su imagen desfavorable y llegó al 57 %, su imagen positiva pasó de 32 % en diciembre, a 27 % en febrero.



En el capítulo de los mandatarios seccionales, los resultados son los siguientes.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, subió 7 puntos de desaprobación desde el mes de diciembre, llegando a un 65%, la más alta desde el inicio de su gestión. Se trata de un castigo severo por parte de los ciudadanos a la hora de evaluar su trabajo.



De hecho, su aprobación pasó del 35% a 29 %, siendo también la más baja que ha registrado.



Daniel Quintero, alcalde de Medellín, pasó de tener una aprobación del 56 % al 43 %, la más baja en su gestión, asimismo, su desfavorabilidad aumentó a 48 puntos. Esto significa que tanto su negativo como su positivo son similares.



El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, tiene 59 puntos de imagen favorable y 38 de imagen negativa.



Por último, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, aumentó a 73 puntos su desaprobación, mientras que su favorabilidad pasó del 27 % al 18 %, la más baja en su gestión. Entre los mandatarios seccionales, él saca la peor nota.



“El fenómeno de pesimismo también afecta a las administraciones locales”, dice Segura. “En todas las ciudades el pesimismo creció. El fenómeno no es solo por un gobierno o una administración. Eso ratifica estudios que han mostrado el crecimiento de desconexión con la institucionalidad y su capacidad de responder a las demandas sociales. Los resultados en general son malos, pero este inicio de año empeoró”, concluye Segura.



