María del Rosario Guerra se retracta de trino contra Petro sobre caos

La senadora uribista María del Rosario Guerra se retractó este lunes de haber señalado que el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, tenga relación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro o colectivos chavistas para generar caos en medio de las protestas que vivió el país en los últimos meses.



Además, la congresista compartió un video en su Twitter en el que menciona que Petro tenía una relación con actos de vandalismo y terrorismo.



De este modo, aseguró que "en relación al trino del 1/05/21 de 8:40 pm, en que hago referencia a la situación de protestas y caos en el país, debo retractarme que no me consta que @petrogustavo para este propósito tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político", trinó este lunes Guerra.



Seguidamente señaló que "el 5/5/21 compartí un video en inglés que se refiere a la situación de orden público del país. En ese video se menciona a @petrogustavo y su relación con actos de vandalismo y terrorismo. Rectifico que la información allí contenida no me consta y no compromete mi posición personal".



Esta rectificación se dio porque el aspirante presidencial interpuso una denuncia penal contra la congresista, por los delitos de injuria y calumnia agravados.



Según la denuncia de Gustavo Petro, la senadora lo señaló en dos trinos de recibir dineros del Gobierno de Venezuela en cabeza de Nicolás Maduro y de la guerrilla del Eln, sin tener pruebas.



"Colombianos, Maduro y sus colectivos chavistas de la mano de Petro y otros líderes de izquierda se han preparados para generar caos e inestabilidad. Nuestra confianza es el pdte @IvanDuque y nuestras @FuerzasMilCol y de @PoliciaColombia para que actúen y recuperen la seguridad", fue el trino que publicó la senadora del Centro Democrático.

Trino María del Rosario Guerra. Foto: Twitter: @charoguerra

Petro le respondió al día siguiente: "Senadora @charoguerra, usted transmitió una información al público donde se afirma que yo recibo dineros de Maduro y del ELN para pagar actos de terror en las protestas. Le solicito presente las pruebas o rectifique su información, o procederé ante la Corte Suprema de Justicia", trinó el 6 de mayo.



Tras ello, el senador dijo ante la Corte Suprema que las afirmaciones de Guerra en su contra son falsas, que la congresista no tiene pruebas y que le afectaron sus derechos fundamentales.



Sobre el video, Petro le dijo a la Corte que “es claro que por ningún lado aparezco participando, incitando u organizado los tales “ataques terroristas urbanos y premeditados” como falazmente lo deja entrever el video, a partir del cual la senadora Guerra difunde sus informaciones falsas para que la opinión pública las considere como veraces”.

