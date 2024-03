Los 'padres' de la Constitución de 1991 cuestionan constituyente del presidente Petro

Constitución Política de 1991 no están de acuerdo con el presidente Algunos de los llamados padres de lano están de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, quien este viernes 15 de marzo abrió la puerta para convocar a una asamblea nacional constituyente ante el estancamiento de sus reformas sociales -salud, laboral y pensional- en el Congreso de la República.

Antonio Navarro Wolf, exgobernador de Nariño y exmiliante del M19 -guerrilla de la que hizo parte del presidente Petro- y el senador y exvicepresidente Humberto de la Calle, quienes participaron de la elaboración de la Carta Magna de nuestro país, cuestionaron el llamado del jefe de Estado.

Antonio Navarro aseguró en su cuenta de la red social X que "no luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos".

Mientras que el senador Humberto de la Calle, una de las voces más críticas del Capitolio, dijo que los argumentos del presidente Petro para convocar a una constituyente son débiles.

"Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia", aseveró el jefe de Estado.

Por eso, De la Calle, considerado como un hombre de Estado, dijo que la causa que alega el Presidente para convocar una constituyen es la imposibilidad de cumplir la Constitución, según su propio dicho. El argumento es débil. Si fuese cierto, no es la Constitución la que hay que cambiar sino la forma de gobernar".

Y agregó que "la Constitución no es lo que el Presidente quiere que sea. Ella contiene pesos y contrapesos. Lo que ha fallado es la capacidad del gobierno de conducir el país dentro de un esquema de búsqueda de acuerdos razonables. La debilidad del argumento hace temer que se trate más bien de una cortina de humo. El más grave problema nacional es la inseguridad y la pérdida de control territorial. Eso exige una estrategia, no un cambio constitucional. Además, quien garantiza que en estas circunstancias el resultado sea regresivo y que se pierdan avances importantes".

Por último, el senador dijo que el Congreso está listo para dar el debate, pues es esta instancia, donde Gustavo Petro no tiene las mayorías, la que da vía libre a ese mecanismo propuesto por el jefe de Estado.

Juan Carlos Esguerra, por su parte, comentó que "una constituyente para qué, lo que en principio parece que el Presidente pueda sacar adelante sus proyectos. ¿El presidente quiere volverse legislador? Eso no tiene sentido. La voluntad del pueblo se representa en el Congreso. Si el Congreso la aprueba o no lo hace en representación del pueblo. La primera pregunta sería una constituyente para qué, no puede ser".

