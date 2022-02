Piedad Córdoba pasó al contraataque: respondió en un extenso comunicado a las graves acusaciones en su contra aferrada a una tesis central: se explican por lo que ella cree un inminente triunfo electoral del Pacto Histórico. En esta línea, “los detentadores del poder” en el país iniciaron una campaña para derrotarla. En ese propósito, añade, se unieron las élites políticas, los medios de comunicación y los tribunales de justicia, entre otros. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, este 13 de marzo, los ciudadanos podrán mostrar en las urnas si le creen o no.



No hay un solo candidato al Congreso en este instante con semejante cúmulo de acusaciones. Sin embargo, ella anuncia que seguirá adelante. Se trata de una apuesta enorme: en juego no solo está su curul en el Legislativo sino la de Gustavo Petro en su propósito de llegar a la Casa de Nariño.



Petro, según una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, les ganaría hoy a todos sus competidores en una segunda vuelta. El fervor popular que despierta el dirigente de izquierda es evidente en sus nutridas manifestaciones en todos los rincones del país.



Los adversarios de Petro han buscado minarle sus fortalezas asociándolo con Venezuela. “Aquí no podemos elegir mal, como pasó en Venezuela”, ha dicho Enrique Peñalosa, aspirante del Equipo por Colombia. “Miren el espejo de Venezuela. ¿Queremos convertir a Colombia así?”, pregunta, por su parte, Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático.



No es difícil imaginar la tragedia que se vive en Venezuela creada por las políticas del chavismo. En las calles de los núcleos urbanos en Colombia se escuchan permanentes voces de ayuda por parte de los ciudadanos que han llegado huyendo de la miseria y la represión.



Según las estimaciones de Migración Colombia, estima que en el país hay casi dos millones de ciudadanos y que por el territorio han cruzado cuatro millones.



En todas las elecciones recientes en el continente -incluso en las de Estados Unidos- se ha agitado el fantasma del castrochavismo para debilitar a los candidatos de izquierda.



Para dejar atrás estas narrativas, Petro, por su parte, ha ido tomando cada vez mayor distancia de Venezuela. Hace una semana libró una discusión con Nicolás Maduro, quien le dijo que representa a “una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías. Quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen y lo peor de todo es que no los van a perdonar, a ninguno”.



El líder de la Colombia Humana le respondió: “Le sugiero a Maduro que deje sus insultos. Cobardes son los que no abrazan la Democracia”, dijo. “Saque a Venezuela del petróleo, llévela a la más profunda democracia, si debe dar un paso al costado, hágalo”, le exigió.



Este esfuerzo, sin embargo, contrasta con la asociación que hacen muchos colombianos de Piedad Córdoba con el régimen. Y en este proceso llegan ahora las explicaciones de la aspirante al Senado.



“Ante la grave crisis económica, política y moral que vive el país y luego del estallido social de 2021, la victoria del Pacto Histórico en este 2022 se está tornando inatajable por los métodos ordinarios que han usado los detentadores del poder”, dice.



“Ante el temor a perder sus privilegios han reaparecido las viejas recetas para arrebatar o empañar este triunfo de millones de compatriotas: las amenazas de magnicidio y de fraude electoral están al orden del día, al igual que la guerra jurídica y el linchamiento mediático contra quienes integramos esta alternativa de gobierno. Basta ya de persecución política. Exijo en mi nombre, en el de mi familia, y en el de todo el Pacto Histórico plenas garantías para los próximos comicios y para ejercer nuestro derecho a hacer política. Las autoridades nacionales y los organismos internacionales están obligados a brindarlas”, agrega.



“Soy mujer, negra y de izquierda, comprometida con la paz total y con la integración latinoamericana. Jamás he ocultado mis opiniones ni simpatías políticas, pero ello no avala a quienes han sido enemigos de mis banderas sociales a cercenarme mi derecho a hacer política”, argumenta.



“Me gané a pulso mi derecho a hacer política en un país machista, racista y de derecha, por encima de atentados, secuestros, procesos jurídicos y destituciones. Por eso ahora no voy a renunciar a seguir en la lucha democrática desde el Congreso de la República y desde la coalición de gobierno del Pacto Histórico. Para el pueblo colombiano hay y seguirá habiendo Piedad para rato”, promete.



En este momento de la campaña, todos los candidatos hacen grandes esfuerzos para explicar sus propuestas y seducir al electorado. Hoy el foco mediático está puesto en las acusaciones contra Piedad. ¿Le sirve esta situación a la lista del Pacto Histórico? ¿Gana o pierde Petro con este escenario? Los electores en las urnas tendrán la palabra.



