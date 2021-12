Gustavo Petro propuso a Sergio Fajardo sostener un encuentro entre las precandidaturas presidenciales más fuertes del Pacto Histórico y la Coalición Centro Esperanza.



"Muy bien, Sergio, te invito a dialogar. Hagamos una reunión de precandidatos de la Coalición de la Esperanza y del Pacto Histórico. Si prefieres, todos, o delegados de ambas coaliciones", dijo el exalcalde de Bogotá.



En la propuesta, Petro sugiere abordar los programas de lucha contra la corrupción y de unidad. Días antes ambos precandidatos sostuvieron una discusión a través de Twitter por el voto en blanco y el aumento del salario mínimo.



Una de las primera reacciones del precandidato presidencial Gustavo Petro fue pedirle al mandatario Iván Duque subir el salario mínimo un 18,5 %, "para corregir la distancia entre salario mínimo real y productividad que hay desde 2019".



Debido a esta petición Fajardo lo acusó de "populista", asegurando que "seguro si Duque habla de aumentar el salario mínimo en 18,5 %, Petro sale a solicitar 28 %. No importa la justificación ni los efectos, es la subasta del populismo".



Petro decidió seguirle la cuerda y le preguntó "¿porque considera populismo que suba el salario mínimo real con el ascenso de la productividad?, argumentando que "si el salario real no crece como crece la productividad, simplemente la fuerza de trabajo trabaja más por menos".



Pero el precandidato de la Coalición Centro Esperanza expuso sus argumentos. En primer lugar aseguró que para él ese aumento sería "inviable" a pesar de que es lo que los colombianos necesitan y anhelan; no obstante, cree que debe ser honesto con sus propuestas pues, en caso de ganar y no cumplir, eso generaría un estallido social.



Por otro lado, le lanzó varias puyas a Petro, indicando que solía confundir lo viable con lo deseable. "¿Es deseable subir el salario de los trabajadores en 19 %? Sí. ¿Es posible? No. Si fuera cuestión de prometer lo deseable, prometeríamos subir el salario mínimo en un 100 %", indicó.

