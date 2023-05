Las palabras del presidente Gustavo Petro al cierre de su visita a España afirmando que él es el jefe del Fiscal General de la Nación no sentaron bien en varios sectores políticos del país. Las respuestas de rechazo no se hicieron esperar y algunos aprovecharon para traer de nuevo el relato de 'dictador' del mandatario al no reconocer, según expertos, la separación de poderes que hace parte de la estructura de la organización estatal.



Desde España, Petro dijo: "“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”, esto en respuesta a recientes críticas del fiscal Barbosa.



Entre las primeras voces en oponerse a las declaraciones del Jefe de Estado estuvo la del senador de Cambio Radical, David Luna. El senador desaprobó este pensamiento y lo unió a su discurso desde el balcón de la Casa de Nariño: "A Gustavo Petro se le está cayendo la máscara. Si se cree jefe del Fiscal General, también pensará que el Congreso y las cortes son sus subalternos. Con razón todo lo que dijo en el balcón", afirmó.

A @petrogustavo se le está cayendo la máscara. Si se cree jefe del Fiscal General, también pensará que el Congreso y las cortes son sus subalternos. Con razón todo lo que dijo en el balcón.



Petro se cree Luis XIV. Pero estamos en una democracia moderna. Taca burro. — David Luna (@lunadavid) May 5, 2023

Por su parte, el representante del Centro Democrático Christian Garcés se apoyó en la Constitución para reprobar las palabras del presidente. "Hoy nos recibe con un mensaje de que él es el jefe del Fiscal General de la Nación, lo cuál no es cierto de acuerdo a nuestra Constitución. Ojo Colombia, porque empezó Petro a querer dar instrucciones al fiscal de a quién perseguir", manifestó.

El representante a la Cámara por el Valle, Christian Garcés.

En esa misma línea, Paloma Valencia escribió que "ser jefe de Estado jamás supone ser jefe jerárquico de todos los funcionarios. El Presidente es suprema autoridad administrativa, es jefe en esa rama. Las otras ramas son autónomas e independientes, de hecho controlan al presidente".

Ser jefe de Estado jamás supone ser jefe jerárquico de todos los funcionarios. El Presidente es suprema autoridad administrativa, es jefe en esa rama. Las otras ramas son autónomas e independientes, de hecho controlan al presidente. https://t.co/VPfeZCCzOF — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 5, 2023

Otras de las duras críticas a Petro vinieron por parte de expresidentes. Primero fue César Gaviria Trujillo, que en entrevista con la W Radio dijo que esa declaración pone "en riesgo a todo el sistema institucional del país". Además, aseguró que que la afirmación del presidente fue "imprudente" y que "la relación los otros poderes no la puede manejar así porque después le toca recogerse. Esa afirmación que hizo no tiene sentido".



César Gaviria, líder del Partido Liberal.

Para el exmandatario, "si alguna cosa tenemos, son instituciones políticamente sólidas y cuando el Presidente hace esos amagues, pues está poniendo en riesgo todo el sistema institucional del país", sostuvo.



En un mismo mensaje pero con un tono más fuerte apareció Ándres Pastrana desde su cuenta de Twitter para expresar que Petro 'desconoce' el principio fundamental de la democracia. "Por su espíritu totalitario o por ignorancia, Petro decidió desconocer que la separación de poderes es el principio fundamental de la democracia. Su ataque radical al Estado de Derecho, lanzado desde territorio extranjero, es gravísimo para las instituciones democráticas", escribió.

Por su espíritu totalitario o por ignorancia, Petro decidió desconocer que la separación de poderes es el principio fundamental de la democracia. Su ataque radical al Estado de Derecho,lanzado desde territorio extranjero,es gravísimo para las instituciones democráticas. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) May 5, 2023

"El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado", afirmó Petro en respuesta la Corte Suprema de Justicia que aseguró que "malinterpretar las bases de nuestro Estado crea incertidumbre".



REDACCIÓN POLÍTICA

