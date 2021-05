La controversia por la nueva jefe de prensa de Petro

Toda una polémica surgió en redes sociales por cuenta de la nueva jefe de prensa del senador de la Colombia Humana y aspirante presidencial Gustavo Petro. Esto pues algunos han mostrado mensajes de la nueva directora de sus comunicaciones en los que cuestionaba a Petro.



Se trata de la periodista María Antonia Pardo, activista en redes sociales y exesposa del actor Agmeth Escaf.

Jefe de prensa de Gustavo Petro Foto: Twitter

“Por respeto con ustedes y con mi oficio como periodista, les informo que ha iniciado una nueva etapa en mi vida profesional. Un reto laboral desde el cual espero aportar mi granito de arena al cambio que este país pide a gritos”, comunicó Pardo al dar el anuncio en Twitter.



Tras ello, llegaron las reacciones y algunos usuarios le recordaron las críticas que ha hecho contra Gustavo Petro.



Ante esto, la periodista señaló que a pesar de ello aceptó unirse al ‘Pacto Histórico’.



"A Petro le he reconocido siempre su gran inteligencia y el diagnóstico tan completo y acertado de los males del país. Pero no todo ha sido aplausos, también lo he criticado. A pesar de ello, y luego de meditarlo en el fragor de estos días tan grises, tomé la decisión. Me sumo", trinó.



Tras ello agregó: "Algunos preguntarán: ¿eres petrista ahora? Respuesta: no. Aquí necesitamos menos istas y más liberales de pensamiento. Veo en Petro a un tipo capaz de lograr grandes cambios para Colombia: necesita apoyo, que más gente buena y capaz se una y que los empresarios pierdan el miedo".

A Petro le he reconocido siempre su gran inteligencia y el diagnóstico tan completo y acertado de los males del país. Pero no todo ha sido aplausos, también lo he criticado. A pesar de ello, y luego de meditarlo en el fragor de estos días tan grises, tomé la decisión. Me sumo. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) May 18, 2021

Por último, dijo que su meta desde las comunicaciones del senador es acercarlo a quienes más necesitan ser oídos y construir un país desde la diferencia. También advirtió que seguirá publicando en redes sociales sus opiniones personales, las cuales dice que no representan ni comprometen al aspirante presidencial.



Entre los mensajes que le recordaron a Pardo está uno de 2019 en el que denunció a través de las redes sociales que Andrés Charry, uno de los asesores de Gustavo Petro, presuntamente tenía cercanos vínculos cercanos con el Eln.

En ese mismo año, la profesional en comunicación confesó que no le gustó la gestión del actual senador frente a la Alcaldía de Bogotá.



“No me arrepiento de mi voto por Gustavo Petro en 2da vuelta. Era la mejor opción. Lástima que el país le tenga miedo. Para bajarle a ese miedo ayudaría mucho que por primera vez en la vida diga claramente: ‘en la alcaldía no lo hice bien, pero con el país prometo hacerlo mejor’”, señaló Pardo.



Otro de los trinos que le reprochan lo escribió en 2013 cuando Petro era alcalde de Bogotá. “Bogotá Humana pero mal educada. Ni un solo colegio de los mil prometidos construyó Petro. Mucha parla y a la hora de la verdad, NADA”, comentó la periodista.

Y aunque los senadores Gustavo Bolívar y Armando Benedetti le dieron la bienvenida, otros usuarios no estuvieron de acuerdo con la nueva jefe de prensa del senador que aspira llegar a la Casa de Nariño en 2022.



