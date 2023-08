El exsenador por el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, en entrevista con EL TIEMPO, aseguró que el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del 2023 "era absolutamente necesario".



Según Gaviria, quien fue asesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su gobierno, ni Rodolfo Hernández ni Federico Gutiérrez "tenían las condiciones para enfrentar con la teoría y con el programa semejante situación revolucionaria".



(Además: ¿Qué impacto tendrá en las reformas de Petro el rompimiento de los acuerdos en Senado?)

Gaviria, además, hizo un balance de lo que ha sido este primer año de Petro en la Casa de Nariño, y dijo que "las ideas básicas de este gobierno son un disparate".



(En contexto: 'Con la información que tengo hoy, no habría entrado al gobierno Petro', Gaviria)

¿Cuál es la lectura que hace de la realidad política en el país?



Facebook Twitter Linkedin

José Obdulio Gaviria, exsenador del Centro Democrático Foto: Archivo EL TIEMPO

Comienzo por citar la entrevista que EL TIEMPO publicó esta semana con Alejandro Gaviria. Él dice que si hubiese sabido lo que hoy sabe de Petro no hubiese entrado a su gobierno. Extendería esa frase: si el pueblo colombiano hubiese conocido como lo conocemos quienes hemos participado en la vida política activamente, nunca lo habría elegido. La verdad es que desde 1998, desde el Caguán, y posteriormente con los archivos de ‘Raúl Reyes’, el pueblo colombiano debería de estar enterado de que había una corriente internacional latinoamericana, alrededor del foro de São Paulo, que tenía los ojos en la política colombiana. Entonces, decir Gaviria que no conocía eso, o que lo digan los liberales, conservadores y ‘la U’, que hoy están participando en ese gobierno, es simplemente una ignorancia culpable. El gobierno de Petro ya era predecible.



(Le puede interesar: 'Se quebró la confianza en Alexander López': senador Germán Blanco)

¿Por qué lo dice?



El triunfo de Petro era imposible de neutralizar para las fuerzas democráticas. El triunfo de Petro era absolutamente necesario porque, de lo contrario, un triunfo de Rodolfo Hernández, por ejemplo, nos tendría hoy en un incendio institucional total. Estaríamos, fácilmente, en un periodo prerrevolucionario o en una situación como la que vivió Chile en los últimos años de Piñera, quien fue obligado a convocar una constituyente de la más extrema expresión de la izquierda latinoamericana, así como en una economía sin salida por todos los avatares que supone una situación semejante...

Pero, cuando dice que el triunfo de Petro era necesario, ¿se refiere al escenario de la segunda vuelta con Rodolfo o diría lo mismo si se hubiera enfrentado con Federico Gutiérrez?



Sí. Ninguno tenía las condiciones para enfrentar con la teoría y con el programa semejante situación revolucionaria.

Facebook Twitter Linkedin

. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

Entonces, según usted, el triunfo de Petro era un fin del estallido social que, de lo contrario, se prolongaría si ellos no ganaban...

(Lo invitamos a leer: ¿Tensión entre Senado y Gobierno por la relación de Gustavo Petro e Iván Name?)



El estallido social fue una campaña presidencial. Una campaña presidencial que podía llevar al poder a una corriente política a través de medios no institucionales, como lo que ocurrió como el paro convocado en el 2021, en abril. Esa, prácticamente, era una situación insurreccional que, perfectamente, en un Estado menos fuerte, con unas Fuerzas Armadas y una Policía cohesionada, hubiera podido desembocar en un vacío de poder y en una escena boliviana o ecuatoriana.

¿Cómo analiza este primer año de Petro?



Yo me referiría al libro de Alejando Gaviria. Los soliloquios fue lo que yo conocí de Petro como colega en la Comisión I del Senado, pero no son soliloquios que merezcan los aplausos y los elogios. Yo veía era la repetición memorizada de los manuales de Otto Kuusinen de la Unión Soviética o el manual de Marta Harnecker sobre el marxismo. Las ideas básicas de este gobierno son un disparate.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

¿A cuáles se refiere?

Por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 hasta el punto de sacrificar absolutamente la economía; el proponer como un asunto serio para Colombia en el año 2023 el decrecimiento económico; el lograr crear un movimiento político que predique la pobreza es un disparate. Y, lo más grave de todo, es que es un disparate que está en marcha. El mismo Gaviria dice, por ejemplo, que Petro está empeñado en que el Estado tome al cien por ciento actividades como la educación, como la salud y como la infraestructura. Así no vamos a tener ni educación, ni salud, ni infraestructura porque está demostrado, y Colombia es tal vez uno de los mejores ejemplos de América Latina, que la inversión privada es la fuente que oferta de salud, educación e infraestructura. Es el desayuno de lo que va a ser todo el menú de los tres años siguientes. Es decir, del almuerzo, comida y la merienda.



(En otras noticias: David Luna: 'Gustavo Petro va a comprar conciencias para sacar adelante sus reformas')

¿Qué viene en estos tres años? Algunos sectores coinciden en que se va radicalizar...

Duque le dejó mucho dinero a Petro. Él dice que la olla raspada, porque es propio de su mala condición humana, pero ese efecto inercial de una economía en crecimiento de Duque y de altos ingresos fiscales, sumados a una rutina de todos los gobiernos colombianos de seguir endeudándose, de seguir extrayéndole a la economía impuestos, le van a permitir gasto hasta unos primeros meses del año 2024.

¿Y qué vendrá, entonces?

Lo posterior será entrar a las afugias de un régimen sin dinero y sin programa político coherente, sin realidades coherentes. ¿Cuáles eran las realidades con las que soñaba Petro? Una constituyente que incorporara a nuestra legislación ideas chavistas, como una gran reforma laboral de absoluta y total rigidez, como la que propuso, que no se le ha aprobado; una estatización del sistema de salud, que su segundo a bordo, su Sancho Panza, que es Gustavo Bolívar, dice que va a convertir en la manera de gobernar el tema de salud en Bogotá llevando a la señora Corcho. Entonces lo que uno prevé es un gran desastre económico, una falta de respuesta institucional porque su proyecto político queda interrumpido por su baja popularidad, porque no tiene condiciones para forzar a una constituyente, que es el ideal de ellos, del Foro de São Paulo. Habrá crisis política para esperar las elecciones del año 2026 y habrá que esperar que nuestro periodo de desastre chavista no se dé y dure solamente un periodo, cuatro años de desastre económico, de desinstitucionalización, pero no de absoluto caos como el que viven Venezuela y Cuba.

Usted conoce la dinámica parlamentaria. ¿Qué opina de la manera como se movió Petro en el Congreso, donde hoy no tiene mayorías? ¿Si él conoce tan bien el Congreso, por qué llegó a esta situación?



Si el pueblo colombiano hubiese conocido como lo conocemos quienes hemos participado en la vida política activamente, nunca lo habría elegido. FACEBOOK

TWITTER

(Le sugerimos leer: Se agudiza la crisis en el Pacto Histórico por polémica con aval de Máximo Noriega)



Petro no oye a nadie. Él está embebido en su discurso marxista y en todo ese neomarxismo relacionado con el clima, con el medioambiente. Pero cuando un alcalde le habla, cuando un gobernador le habla, cuando un parlamentario le habla de tareas y proyectos, según dice el propio Gaviria, él pasa su cerebro, como los computadores, a pausa. Y, prácticamente, nunca responde a ninguna de las demandas que le hace la realidad. Estuve preguntando qué había pasado en los días en los que gobernó desde La Guajira y el consenso entre quienes hablé es que el presidente no oyó a nadie, habló y habló cosas abstractas, generalidades, asuntos más relacionados con el pasado que con el presente.

Pero ¿hay algo que le destaque a Petro?



Lo único que destaco es que, hasta el momento, tiene el compromiso de que respetará las elecciones del 2026. Es decir, que no será la tragedia venezolana ni será la tragedia boliviana, por ejemplo, o la tragedia de Nicaragua o de Cuba.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA