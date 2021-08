La invitación de Petro al Nuevo Liberalismo

El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, publicó este domingo una columna de opinión sobre el renacimiento del partido Nuevo Liberalismo, al que la Corte Constitucional le devolvió la personería jurídica la semana pasada, y les hizo una invitación a Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, hijos de Luis Carlos Galán, fundador de ese partido junto al exministro Rodrigo Lara Bonilla, y a otros políticos.

El senador de la oposición empieza mencionando que “lo que valdría la pena es un repensar del liberalismo no como partido, sino como atmósfera de sentimientos de cambio y esperanzas de parte de la sociedad colombiana”, opina el líder de la Colombia Humana en su columna.



Y agrega que "un nuevo liberalismo no puede ser un neoliberalismo, aunque los términos sean iguales".



Luego de hacer un recorrido histórico sobre el liberalismo, se preguntó: ¿qué es un nuevo liberalismo? Par hablar sobre el neoliberalismo.



Sobre este asunto advierte que "el puente entre el liberalismo, el de los derechos individuales y el que comenzó la lucha por los derechos colectivos de la gente, con el progresismo, el de los derechos colectivos y el de los derechos de la naturaleza y de la vida, no está en el neoliberalismo, está en la construcción de una agenda que supere al neoliberalismo".



Y es ahí donde hace la invitación: "Si Alejandro y César Gaviria, si de la Calle, si Velasco y los hijos de Galán y Lara Bonilla, si los descendientes de Agudelo Villa y Villar Borda, están dispuestos a esta enorme tarea, hablemos. Construyamos a la colombiana un nuevo camino que seguro será victorioso. El camino que responda a las necesidades de la sociedad colombiana contemporánea. La Colombia de hoy y de mañana".



Hay que recordar que tras la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, un primer efecto de la devolución de la personería jurídica al Nuevo Liberalismo será que, a partir de la ejecución del fallo, la cual estaría en manos del Consejo Nacional Electoral, este movimiento podrá avalar candidatos a las elecciones.

Esto significa que la colectividad será protagonista de la campaña al Congreso y a la presidencia en el 2022, en la que –al menos en las presidenciales– las coaliciones entre diferentes sectores parecen ser el eje de las aspiraciones para ocupar la Casa de Nariño.



Es indudable que con este fallo, la aspiración presidencial de Galán se verá reforzada, ya que tras de sí habrá un partido político con personería jurídica y con la capacidad para avalar candidatos al Congreso, los cuales serán claves en el camino de esta colectividad.



Aunque por el momento Galán parece seguir firme en la Coalición de la Esperanza, tampoco se descarta que dentro de un tiempo la realidad política derive en que el Nuevo Liberalismo busque una ruta independiente e ingresen otros precandidatos a la baraja.



POLÍTICA

