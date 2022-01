“Lo único que tengo es una casa embargada y mi sueldo embargado, como la mayoría de los colombianos. Eso es como decirle mafioso a toda la sociedad colombiana, a mí me tiene sin cuidado ese tipo de apreciaciones de alguien que tuvo la oportunidad de cambiar a Colombia y fue absolutamente incapaz”, dijo Gustavo Petro acerca de los recientes señalamientos del expresidente Andrés Pastrana en su contra.



El aspirante presidencial por el Pacto Histórico se pronunció luego de que el exmandatario lo acusara de defender el narcotráfico en sus propuestas de Gobierno.



De acuerdo con el expresidente, Petro busca ofrecer “amnistías o un indultos encubiertos” a los productores y traficantes de estupefacientes, dentro de sus propuestas de Gobierno.



Durante la Convención Nacional del Partido Conservador, Pastrana también tildó a Petro, al exmandatarios Santos, Gaviria y a Samper como “los cuatro jinetes del apocalipsis”, acusándolo de ser parte de un discurso favorecedor de la legalización en la producción y distribución de drogas en Colombia.



Además de darle poca trascendencia al asunto, Petro se centró en su discurso en el recrudecimiento de la guerra en el departamento de Arauca, causada por los múltiples enfrentamientos entre disidencias y el ELN.



“Si no se corta la guerra, tus noticias siempre serán esas; pero no por un día ni por dos, sino por años o por décadas. Imagínate cuánto sufrimiento sumado, si midieras en décadas lo que ocasiona el conflicto y la violencia en Colombia. Se trata de frenarlo no de mantenerlo”, indicó.



