‘No miro a Fajardo de candidato en 2022’: Gustavo Petro

El senador Gustavo Petro, quien mantiene un enfrentamiento político con el excandidato presidencial Sergio Fajardo desde las elecciones a la presidencia del año pasado, volvió lanzarle duras pullas.

En diálogo con EL TIEMPO, al referirse a los comicios del pasado 27 de octubre, dijo que “el resultado de Fajardo es pésimo”.



Y agregó: “Es más, ya casi no lo miro como candidato presidencial posible en 2022, porque su derrota en Antioquia es pavorosa, creo que no eligió ningún concejal, que era su fuerte (…) Lo único que pudo sacar, y por eso sale en la prensa, fue el abrazo con Claudia”.



Para el senador de izquierda, una aspiración presidencial de Fajardo “solo sería posible” si “recoge” al que llamó el “uribismo light”, el cual es diferente al uribismo tradicional, “de derecha”, que representan el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque.

“Ese uribismo light son millones de personas. Es la diferencia entre los 6 millones del plebiscito por la paz, en 2016, y los 10 millones de Duque en la segunda vuelta presidencial del año pasado, que no es suma despreciable de personas que ya han votado por Fajardo”, dijo Petro.



Desde el año pasado, Petro y Fajardo mantienen un pulso político en los sectores alternativos. Aunque Petro sostiene que Fajardo “no es” su enemigo político, lo cierto es que no le perdona que no lo haya apoyado en la segunda vuelta presidencial de 2018 y adjudica a ese hecho el haber sido derrotado por Duque.



Varios observadores dan a estos líderes como seguros candidatos presidenciales en 2022, y desde ya ambos están comenzando a dejar ver esas intenciones, lo que pronostica unos meses de duros enfrentamientos políticos entre ellos.

Bogotá

Petro también habló del resultado de su movimiento, Colombia Humana, en las elecciones del 27 de octubre. “No logramos participar en todo el país, solo en una tercera parte, y allí el balance es positivo: casi 70 concejales, tenemos 27 ediles en Bogotá, 10 diputados hasta este momento y 9 alcaldías y 5 gobernaciones en coalición”, dijo.



Sobre Hollman Morris, su candidato a la alcaldía de Bogotá, afirmó que le hizo daño “el ataque personal de su propia exfamilia” y que la decisión de Peñalosa de firmar la licitación del metro dos semanas antes de la elección “fue determinante”.

“La de Hollman fue una campaña tardía y con el viento en contra. Ya Claudia estaba arriba, lejos, y lo que hizo fue perder electorado. Al final logra recuperar el pedacito que la hizo alcaldesa. En el último momento hubo movimientos políticos”, afirmó.



Para Petro, el triunfo de Claudia López en la alcaldía obedeció a ella misma y al apoyo del senador Antanas Mockus. “Realmente lo que hizo ganar a Claudia no es Fajardo, sino la propia fuerza de ella”, anotó.



Petro concluyó que lo que se viene ahora es “un proceso de selección” de los candidatos presidenciales y que la Colombia Humana será la que determine si esa dignidad recae en él o en otra persona.



