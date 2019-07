Petro, Farc y la UP irían juntos para las elecciones en Bogotá

Los partidos y movimientos de izquierda se siguen moviendo de cara a las elecciones regionales de octubre. Esta vez se está buscando una alianza entre la Colombia Humana de Gustavo Petro, la Unión Patriótica y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) para la contienda electoral en Bogotá.

Si bien aún no se ha consolidado esta alianza que buscará tener el mayor número de concejales y ediles posibles de izquierda y alternativos, la unión va por buen camino y se espera que la otra semana ya está lista la unión.



Sin embargo, dentro de las negociaciones para este bloque político en la capital no se contempla la alcaldía.



Aunque la Farc hace parte de las negociaciones, en realidad representa un movimiento ciudadano llamado Soy Bogotá, que está conformado por miembros del partido de la antigua guerrilla y movimientos sociales de la capital, que no necesariamente están vinculados con el partido.

De concretarse la unión, sería la Unión Patriótica la colectividad que dé los avales, pues la Colombia Humana no cuenta con personería jurídica, ya que no participó de las elecciones legislativas del 2018.



Esta unión que se está cocinando se suma a la que formalizaron esta semana la Colombia Humana y la Unión Patriótica, que buscan formar un nuevo partido político.



