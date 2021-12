Gustavo Petro explica el posible arribo de Luis Pérez al Pacto Histórico

"Decir que al Pacto Histórico no entran quienes hayan sido uribistas es excluir la mayoría de la población. Los cambios políticos son exactamente eso, que las personas puedan variar apreciaciones anacrónicas y transformarlas en progresistas", escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, refiriéndose al posible arribo del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, al Pacto Histórico.



Otros miembros del movimiento han criticado la posibilidad que contempla el líder de la colectividad, pues señalan que Pérez es uribista y, además, lo cuestionan por la Operación Orión.



(Lea: ¿Gustavo Petro dijo que 'la mayoría de la población fue uribista'?)

No obstante, Petro lo ha defendido en este último aspecto, asegurando que en la investigación que realizó sobre el paramilitarismo en Antioquia, no encontró el nombre de Luis Pérez.



"No está sindicado de actos de corrupción. Quien ordenó la operación Orión fue Uribe, con quien los que nos critican por acercarnos con Pérez, hacen alianza en Antioquia", escribió Petro.



De igual manera, dijo que espera poder discutir en un debate público el planteamiento de seguridad que tiene el exalcalde de Medellín, asegurando que lo que él busca es "cambiar esa concepción de seguridad. La seguridad pensada como seguridad para el Estado, es ineficaz y violenta: se mide en muertos".



Finalmente, en el hilo que publicó concluyó que "ratifico mi disposición plena a una convergencia entre el liberalismo y el progresismo que se pueda sustentar en la "Revolución en Marcha" liberal del siglo XX traída al siglo XXI y la aplicación cabal de la Constitución de 1991".



(Además: 'Los angelitos no llegaremos solos a la Presidencia': Gustavo Bolívar).

En el caso de Luis Perez jamás, encontré su nombre en mi investigación sobre el paramilitarismo en Antioquia. No está sindicado de actos de corrupción.



Quien ordenó la operación Orión fue Uribe, con quien los que nos critican por acercarnos con Pérez, hacen alianza en Antioquia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2021

Frente a los medios Petro ha mantenido su posición, asegurando que el Pacto Histórico será una coalición de perdón y reconciliación.



(Además: El duro reclamo de Margarita Rosa a Petro por coqueteo con Luis Pérez)



"¿Queremos paz o queremos venganza? Un gobierno del Pacto Histórico será uno de conciliación, de perdón. Por eso @petrogustavo insiste en pactar con los distintos. De eso se tratan los acuerdos, sobre todo los de paz", escribieron desde las redes sociales del movimiento.

¿Queremos paz o queremos venganza? Un gobierno del #PactoHistórico será uno de conciliación, de perdón. Por eso @petrogustavo insiste en pactar con los distintos. De eso se tratan los acuerdos, sobre todo los de paz. 🕊 pic.twitter.com/xnn5OyITJo — Colombia Humana (@ColombiaHumana_) November 30, 2021

De hecho, en las últimas horas, el senador ha mantenido su posición frente a la Operación Orión, indicando que allí "se hicieron responsables directamente Uribe y Martha Lucía Ramírez, no ocultaron su responsabilidad, se trataba del gobierno nacional. Hubo un responsable indirecto: Don Berna. En Bogotá nadie se quiere hacer responsable".



(Siga leyendo: 'No he sido uribista, pero sí he sido amigo de Álvaro Uribe': Luis Pérez)



POLÍTICA