El precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, sorprendió a muchos esta semana al hablar del "Jesús de los pobres" en su discurso.



Además, el senador cuenta con el apoyo del líder cristiano Alfredo Saade, quien ha asegurado que va a sumar más de 2 millones de votos gracias a que congrega unas 400 iglesias en la Costa.



(Lea también: Los procesos judiciales que impactan a poderosos políticos en plena campaña).



Estos dos hechos han generado la duda en muchas personas sobre ¿en qué cree Gustavo Petro?.

Según le dijo a 'Revista Semana', tuvo una formación católica y se guía por la teología de la liberación, ya que el colegio en el que estudió el bachillerato era regido por curas lasallistas.



Eso sí, dejó claro que no es "rezandero" ni va a misa, al considerar que esto es "apariencia" y que lo suyo es el "compromiso".



(Le puede interesar: 'Lo único que tengo es mi casa y mi sueldo embargados': Petro a Pastrana).

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Alfredo Saade. Foto: Twitter Gustavo Petro

Por otro lado explicó al medio ya citado qué es la teología de la liberación. "La opción preferencial por los pobres, desde una visión muy cristiana. Eso a mí me impregnó y siempre vi en este tema de mi acción política una opción preferencial por los pobres”, dijo el líder de Colombia Humana.



“En la teología de la liberación lo que importa no es la forma, el rito, sino el compromiso, he visto católicos que se arrodillan y votan por Uribe para que mate muchachos. Yo no creo en estos rituales sino en el compromiso”, señaló.



(Además: Dura arremetida de Pastrana contra Santos, Samper, Gaviria y Petro).

Más noticias

- Gustavo Petro le ofreció a Sergio Fajardo el Mineducación, esto respondió



- Los duros 'varillazos' entre los candidatos durante el cara a cara



POLÍTICA