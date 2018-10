Con decisión de Corte, 'buscan sacarme de la vida política': Petro

Luego de conocer la decisión de la Corte Constitucional que mantiene vigentes dos leyes del 2000 y 2002 que impiden que personas con condenas fiscales puedan acceder a funciones públicas, el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro reaccionó diciendo: "Quieren sacar de la vida política legal de Colombia al candidato que obtuvo ocho millones de votos y casi llega a la presidencia”.

Hoy, Petro tiene dos sanciones fiscales por presuntas irregularidades cuando fue alcalde de Bogotá, pero ambas se encuentran suspendidas con medidas cautelares. Y es esto lo que le ha permitido al excandidato mantener su curul en el Senado, a la cual llegó luego perder la contienda presidencial con Iván Duque.



“Suponiendo que lo que ha dicho la prensa es lo que va a quedar en la sentencia, diría que la Corte Constitucional ha cambiado su doctrina. En varias sentencias había dicho anteriormente que las inhabilidades para ser congresista o para ser presidente son las que establece la Constitución”, afirmó Petro. Y la sanción fiscal no aparece en las inhabilidades de la Constitución.



Según el senador, el cambio de doctrina de la Corte "llama la atención porque tiene un objetivo político”. Por este motivo considera que quieren sacar “de la contienda política a media Colombia que decidió apoyar a la Colombia Humana”.

Para el senador, de producirse otra multa, “alguien” tendría que pedir su salida del Congreso. No obstante, dice que “el objetivo no es pedir que salga del Senado, ellos están buscando que no vuelva a competir por la Presidencia”.



Además, el senador también expresó que con la decisión se iría en contra de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “expresamente dice que las multas de contralores no pueden inhabilitar ciudadanos, y esa sentencia de la Corte es obligatoria para Colombia. La Corte Constitucional está sacando al país del sistema interamericano de derechos humanos”.



