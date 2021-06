Petro dice que Claudia López lo está calumniando

El antiguo pulso que han mantenido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el senador de Colombia Humana Gustavo Petro se volvió a agitar este martes.

"No incendie más a Colombia y no genere más caos FACEBOOK

TWITTER

Todo empezó cuando la alcaldesa de Bogotá, en diálogo con RCN Radio, se refirió a la nueva jornada de desmanes que se presentó en varias zonas de la ciudad y le dijo al senador Petro: "No incendie más a Colombia y no genere más caos".



La alcaldesa incluso le hizo una petición a Petro en su cuenta de Twitter: "Recapacite, Gustavo. Su apuesta de radicalización, confrontación y caos tal vez le asegure likes, dudo que le garantice la Presidencia", le dijo.

Mi querida alcaldesa, usted sabe que me esta calumniando FACEBOOK

TWITTER

(Vea también: Claudia López acusa a Petro de 'incendiar a Colombia')



Esto generó la respuesta de Petro, quien señaló a López de estar calumniando.



"Mi querida alcaldesa, usted sabe que me esta calumniando, porque nosotros, Colombia Humana y el Pacto Histórico, no estamos promocionando el caos y la confrontación. Solo pedimos dialogo y paz", indicó Petro.



El senador de Colombia Humana insinuó incluso que la alcaldesa estaría respondiendo con represión a los desmanes.



(Le puede interesar: ‘Es ineludible que la variante delta llegue a Colombia’, dice minsalud)



"Quien responde con represión es otra", dijo el senador.



En su charla con RCN Radio, Claudia López había condenado los hechos violentos que dejaron como resultado la muerte de un hombre de 32 años en la localidad de Usme, además de varios lesionados, detenidos y daños materiales.



En ese sentido, la alcaldesa señaló que la ciudad debe enfocarse en buscar soluciones "y no en la radicalización y el caos de campaña que está promoviendo el petrismo".



(También: Vacunas Pfizer en Bogotá serán solo para segundas dosis)



POLÍTICA